No ha sido ninguna sorpresa el triunfo holgado de Colombia en los Juegos Bolivarianos, que terminaron este martes con una sobria ceremonia de clausura.

Desde el arranque se sabía que la delegación local no tendría rival y que ganaría las justas por un buen número de preseas, como al final sucedió.



(Egan Bernal: ¿es posible que corra Burgos y la Vuelta a España?)

(Piqué, en pie de guerra: así será la batalla en los estrados judiciales)



Colombia ha demostrado que sigue siendo la reina del deporte en el área y que este paso es importante para el resto del ciclo olímpico, el mismo que terminará el País 2024.



No se tuvo que apelar a varios de los medallistas olímpicos para ganar los Juegos, que estuvieron ausentes por alguna u otra circunstancia.



Una vez estalló el escándalo de la no presencia del velocista Anthony Zambrano, la

gran figura, se sabía que su oro no sería tan importante para la tabla, pero sí su presencia.



La delegación colombiana ajustó su tercer título consecutivo, luego de haber ganado en Trujillo 2013 y Santa Marta 2017.



“Lo importante es que los Bolivarianos sirven para ir analizando el recambio de atletas que se tienen. La diferencia de medallas nos dice que seguimos siendo potencia, pero hay que decir que se descubren nuevos talentos para el futuro”, le dijo a EL TIEMPO Irma Ruiz, jefe de miskón de Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Juegos Bolivarianos 2022. Foto: Prensa COC



Y agregó: “Nos permite analizar lo que viene en este ciclo para el deporte del país. Es corto, por eso era clave saber que la preparación va de la mejor manera. Hay calidad, nuevas figuras y un proyecto importante”.



La victoria tuvo en las pesas a su fortín, pues los levantadores se quedaron con 20 primeros puestos. El ciclismo un buen aporte, pues obtuvo 17 oros, sumando el BMX, la pista, la uta y el ciclomontañismo.



“Es fruto del buen trabajo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y la empresa privada. Se consolida un trabajo con las federaciones deportivas. Los entrenadores de categoría son importantes, además del excelente talento que hay en el país, que hay que seguir buscando”, aseguró Paulo Villar, gerente deportivo del COC.



Colombia chulea otra victoria, pero lo clave en que se descubren nuevos talentos como Andrés Martínez (gimnasia), Jimena Leguizamón (natación) y se confirman otros como Jhon Berrío y Jenifer Rodríguez (atletismo) y se consolidan deportistas como Íngrit Valencia y Yuberjen Martínez (boxeo), Francisco Mosquera (pesas) y Mariana Pajón (BMX), quienes pueden ser potenciales medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.



(Daniel Martínez no se mete mentiras en este Tour de Francia 2022)

(Tour de Francia 2022: así están las clasificaciones, luego de la etapa 4)



Deportes