El gimnasta colombiano Andrés Martínez fue una de las figuras de los Juegos Boliviarianos para la delegación local, que se alzó con el tpitulo de las justas, que terminaron este martes en Valledupar.

Martínez ganó cinco metales dorados al obtener los títulos en suelo, general individual, caballo con arzones, equipo masculino y barra.



El deportista colombiano habló con EL TIEMPO de su actuación y advirtió que solo pensaba en el reto de realizar su trabajo y no en el resultado de las medallas.



“Esto feliz por lo que he logrado, eso no lo puedo ocultar. Ganar cinco oros y ser uno de los multimedallistas del país y de los Juegos es importante", dijo el atleta antioqueño.



Y agregó: "Tenía claro que debía cumplir un trabajo, por eso no miraba el tema de medallas. Quedo conforme con lo que hice, con lo que conseguí. La meta antes de los Juegos era saber mi estado de forma de cara al resto del ciclo, no las medallas, y quedo muy satisfecho”.

Andrés Martínez Foto: Prensa COC



Martínez señaló que la idea en las justas era consolidarse, probar las condiciones en las que se encuentra para competencias en el futuro.



"Tenemos gran potencial en la gimnasia. Antes de los Juegos Bolivarianos, siempre pensé en que mi meta es consolidarme, trabajar duro, cumplir con las rutinas, y esa labor me llevará a los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que hice en Valledupar me dice que voy bien, que debo continuar así en las demás competencias como los Juegos Suramericanos, Centroamericanos y Panamericanos”, señaló.



Si bien fue el mejor de la delegación, Martínez no se ve como la cabeza visible de esta generación de la gimnasia colombiana.



“El camino lo abrieron varios, entre ellos Jorge Hugo Giraldo, Jossimar Calvo. Es clave saber eso. Jossimar sigue en este programa y esperemos que regrese de la mejor manera. No quiere verme como el líder, porque lo que hemos demostrado es la unión de grupo, que la gimnasia del país sube su nivel. La clave es continuar con el trabajo, entrenando fuerte, buscando alternativas para ir al Mundial y a los Olímpicos”.



Daniel Martínez tiene dos retos claves: en panamericano de Río de Janeiro, que irá hasta eñ 17 de julio, y el Mundial.



