Los Juegos Bolivarianos han evolucionado. No son las justas pequeñas, en las que atletas de solo cinco países se disputaban los oros. Hoy, en Valledupar hay deportistas de 11 países, lo que hace que las pruebas sean mucho más competidas.

Venezuela tuvo un dominio abrumador durante 13 ediciones, pero Colombia se ha puesto al frente y ha ganado las justas de Trujillo 2013 y Santa Marta 2017 y en Valledupar no debería de tener rival cercano.



Los Juegos no son la cenicienta del ciclo olímpico. Generalmente, los Bolivarianos han sido el primer paso de cara a la cita en los Juegos Olímpicos y por eso los países que toman parte en ellos van con todo en busca de su mejor figuración.



El aporte de las justas es valioso para cada una de las delegaciones. En Colombia, por ejemplo, es el corte para lo que viene.



En la presente edición compiten por el país 650 atletas, que quieren ganarse un cupo para seguir el camino rumbo a los Olímpicos de París 2024.



El que quiera seguir el rumbo hacia la gran cita en Francia, pues debe aprobar el primer examen en los Bolivarianos. El que no cumpla el objetivo no es que quede por fuera de la opción de seguir hacia los Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos.

Las danzas tradicionales se hicieron presente en el acto inaugural. Foto: Prensa Gobernación de Cesar

“Los Bolivarianos son buenos para nosotros porque significan el arranque de un nuevo período para el deporte del país. Valledupar es la primera gran escala y acá los deportistas pueden mirar en qué momento están o qué mejorar para futuros eventos. Es la opción de ir mirando de cara a los Juegos Suramericanos y demás, por eso son claves”, dijo Cirio Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

La meta de ganar la tabla de medallas indica que cada país participante llega con lo mejor a la cita, y Colombia no se escapa a ello.

Primer paso

Para el deporte del país, los Bolivarianos son importantes porque es el comienzo de la actividad a gran nivel que deportistas que hasta ahora comienzan a labrar su camino.



Valledupar es el primer paso para jóvenes como Jimena Leguizamón, quien ganó cinco medallas en los pasados Juegos Suramericanos Juveniles de Rosario (Argentina).



También tendrán la oportunidad de estrenarse en el ciclo olímpico y saber de qué están hechos deportistas como Stefanía Gómez (natación) y Juliana Lozada (tenis de mesa), quienes también estuvieron en Rosario.



Para ellos, continuar el proceso de maduración es clave y los Bolivarianos son una buena opción para probar condiciones, medirse frente a rivales a los que se han enfrentado y seguirán midiéndose en el futuro.



La supremacía del deporte en el área está en juego y ese es otro plus. Ganar los Bolivarianos quiere decir que la delegación es la mejor de esta parte del mundo y eso sirve para llegar con objetivos más grandes a los Juegos Suramericanos y el resto de eventos del ciclo.



La lucha siempre se ha centrado entre Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá y Colombia, pero ahora se suman más países, como El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, algo que engrandece a los Juegos, hay más atletas, más disputa y entrega.



Los Juegos Bolivarianos son necesarios, no solo por la competencia, sino porque sirven para que los deportistas del área tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades y ganar.



Esta vez los Bolivarianos se hacen importantes, porque este ciclo olímpico es más corto, no es de cuatro años, por la realización de los Juegos de Tokio en el 2021 y no en 2020, como estaba previsto.



Eso obliga a que no se pierda el tiempo, a que cada competencia de esta índole hay que aprovecharla al máximo.

¡Oro y plata! Los fondistas Andrés Felipe Gómez y Juan Jacobo Mantilla se quedaron con la primera y segunda posición en los 10.000 metros eliminación en Juegos Bolivarianos 2022 ¡Felicidades Campeones! pic.twitter.com/9vNbuBkk36 — Fedepatín (@Fedepatincol) June 26, 2022



