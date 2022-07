Los Juegos Bolivarianos avanzan y la delegación colombiana se consolida diariamente como la mejor de este certamen, que tiene como sede principal a Valledupar.

Colombia, sin duda, seguirá aumentando su botín en las justas, más con el ingreso dela competencia de deportes fuertes como el atletismo y el levantamiento de pesas.

Entre los dos aportarán 82 medallas de oro, 42 las entregará el deporte base y las otras 40 el levantamiento de pesas, en donde los locales son muy fuertes.

Atletismo a escena

Melissa González Foto: EFE

El atletismo afronta un nuevo reto. En los Juegos del 2017, en Santa Marta, consiguió un botín de 17 oros, 22 platas y 13 bronces y la idea esta vez es superar lo que se logró.



Esta vez cuenta con un grupo mixto, entre deportistas que ya han tenido su fogueo internacional, y otros que disputan, que son promesas que vienen de atrás abriéndose camino.



La marcha tendrá algo que decir con Esteban Soto en los 20 km, mientras que osé Lemus es la gran carta en el decatlón. En ese grupo están Melissa González, quien hará parte de los 4x400 relevo mixto y es una prometedora figura



De igual manera, Colombia cuenta entre sus finales con opciones de oro con Iván González, quien estarán en los 5.000 y 10.000 metros planos.



También hay que contar con Angie Orjuela y Jeison Suárez, q5 en los Olímpicos de Tokio en la maratón, quien esta vez va por el oro en la media maratón.

Carlos San Martín irá por el primer puesto en los 3.000 metros obstáculos, mientras que Natalia Linares, que es dela casa, nacida en Valledupar, espera estrenarse en los Bolivarianos con una buena figuración en el salto largo.

Turno de las pesas

Las pesas no se quedan atrás. La organización del certamen otorga solo dos oros, en arranque en envión, no se premia el total, pero hay 40 metales en disputa.



Siempre se ha sido potencia en este deporte y esta vez no será la excepción, pues el grupo que dirige Luis Arrieta se ve fortalecido.



“Nosotros tenemos varios certámenes fuertes y los Bolivarianos es uno de ellos. Queremos el mayor número de medallas, pero también hay que venir a los atletas de cara al Panamericano de Bogotá en agosto, primero, y luego al Mundial en Colombia”, le dijo a EL TIEMPO Arrieta.



Se confía en la capacidad y experiencia de Luis Javier Mosquera, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, quien estará en la competencia de los 73 kilos.

Así mismos, se esperan oros con Francisco Mosquera, un potencial levantador que espera lograr su meta en los 67 kilos. Santiago Rodallega, quineo en los Olímpicos de Tokio, también es favorito en los 81 kilos.



Las damas tienen su fuerte con Valeria Rivas Rivas en 45 kilos, Mirayeth Mendoza en 71, quienes lucharán por la medalla dorada.



En el atletismo y las pesas Colombia tiene un buen puñado de oros, que la perfilarán como la gran campeona de los Juegos.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

