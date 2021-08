Juan Sebastián Muñoz quedó muy cerca del bronce en Tokio 2020

El colombiano Juan Sebastián Muñoz hizo una gran actuación en el golf masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Terminó de tercero, empatado con otros seis jugadores, pero quedó eliminado en el tercer hoyo de desempate.



El estadounidense Xander Schauffele se llevó el oro, con 266 golpes (-18) y el eslovaco Rory Sabbatini se quedó con la plata, con 267 (-17). C. T. Pan, de China Taipei, ganó el desempate en cuatro hoyos para colgarse el bronce.

Muñoz hizo una buena ronda: 67 golpes, cuatro bajo par, para acumular 269 (-15). El colombiano supo soportar la presión de ver cómo perdía posiciones en el tablero por algunas tarjetas en números rojos. Pasó con uno menos en los primeros nueve, con un bogey en el 9 un poco doloroso, tras un mal tiro de salida.



En los últimos nueve, el colombiano se inspiró y logró tres birdies más, en el 13, 14 y 17, para sumarlos a los conseguidos en el 3 y en el 4.



Pero en el golf no solamente cuenta lo que cada uno hace, sino que se depende de lo que hagan los demás. Y hubo dos personajes que, inicialmente, no estaban en los planes de la pelea por las medallas.

Uno de ellos fue el eslovaco Rory Sabbatini. Sí, eslovaco: se nacionalizó en ese país en 2018 tras casarse con Martina Stofanikova, quien le cargó los palos en este torneo. El nacido en Sudáfrica rompió el récord del campo del Kasumigaseki Golf Club, en Saitama: hizo 61 golpes, 10 bajo par, y se convirtió en firme aspirante, con -17 en los cuatro días.



El otro fue C. T. Pan, de China Taipei, que hizo 63 este domingo y quedó con 269 (-15), que se convirtió en el punto de mira de los aspirantes al bronce. Otros cuatro jugadores llegaron a esa misma cifra: el reciente campeón del Abierto Británico, el estadounidense Collin Morikawa; el chileno Mito Pereira, el norirlandés Rory McIlroy y Muñoz.



Faltaba esperar el último grupo, donde había dos disputas. Una, la del oro, en la que el estadounidense Xander Schaufele llegaba con un golpe de ventaja sobre Sabbatini. En la otra, el británico Paul Casey y el japonés Hideki Matsuyama, ambos con -15. Un birdie de alguno de los dos le daba el bronce. Si terminaban con par, se sumaban al desempate.



A Casey le quedó un putt para birdie de unos 20 metros. Fue agresivo y se pasó del hoyo. Matsuyama, un poco más cerca, tampoco pudo embocar. Y Schauffele, que tuvo un mal tiro de salida, enderezó la ronda y salvó el par para festejar el oro.



El playoff se disputa a muerte súbita, con tres hoyos por disputar: el 18, el 11 y el 10. Los siete jugadores se dividieron en dos grupos. En el primero, Pan, Morikawa, Pereira y Muñoz. En el segundo, McIlroy, Matsuyama y Casey.



En el 18, todos los del primer grupo terminaron con par. En el segundo, Casey fue el primer eliminado, con un mal tiro de salida: llegó a green en tres tiros, pero con un largo putt para par que no pudo embocar.



Luego, el que quedó por fuera fue Matsuyama, que se pasó en el tercer tiro, en el borde de un bunker: de allí la metió a green y falló el putt. McIlroy salvó el par y siguió en competencia.



En el hoyo 10, un par 3 de 189 yardas, los cinco sobrevivientes salieron en el mismo grupo. El que más cerca estuvo de meter un putt para birdie fue el chileno Pereira, aunque la bola se fue un poco a la derecha. Los otros cuatro se quedaron cortos.



En el 11, un par 4 largo, de 461 yardas, todos los jugadores dejaron la bola cerca de la bandera menos Muñoz, que mandó la bola a un bunker en el tiro de salida y en el segundo se pasó del green. Hizo un buen approach pero no logró embocarla. Pereira y McIlroy quedaron eliminados al fallar sus putts para birdie. Y el colombiano intentó salvar el par, pero falló el putt. Con sendos birdies, Pan y Morikawa seguían en la pelea.



Al final, Pan se llevó el bronce con un par en el 18, luego de que Morikawa enterrara la pelota en un bunker en su segundo tiro.



