Juan Sebastián Muñoz, el cupo 55 de Colombia en Tokio 2020

La Federación Internacional de Golf (IGF) anunció este martes la lista de participantes de este deporte, en la categoría masculina, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así, Juan Sebastián Muñoz fue confirmado como el cupo número 55 de Colombia en las justas. Aún falta el anuncio oficial del Comité Olímpico Colombiano.

Serán 60 los jugadores que hagan parte del certamen, que se seleccionaron de acuerdo con su posición en el escalafón mundial. Los 15 primeros de esa clasificación acceden directamente. Luego, se seleccionan dos jugadores de cada país que no tengan dos o más representantes en ese top-15.



Aparte de eso, la organización garantiza un cupo para el país anfitrión y que cada uno de los cinco continentes tenga al menos un representante.



Muñoz, número 67 en la clasificación mundial, se quedó con el cupo número 24 de esos 60 confirmados. También había accedido Camilo Villegas, pero el antioqueño decidió no participar para concentrarse en el remate de la temporada y salvar su tarjeta del PGA Tour.



El ganador del US Open y nuevo número uno del mundo, el español Jon Rahm, encabeza el listado de participantes, que aún puede sufrir modificaciones a la espera de la decisión final de varios jugadores. Por ejemplo, el también español Sergio García anunció que no jugará el torneo olímpico.



El próximo 29 de junio se anunciará la lista de participantes del torneo femenino. A falta de una semana, la colombiana María José Uribe también está confirmada para disputarlo.



