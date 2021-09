Una reflexión de un deportista paralímpico

Soy Juan José Florián, un mocho más de este país, una persona en situación de discapacidad, pero no cualquier persona, soy un deportista de alto rendimiento, porque el deporte me salvó la mente y lo poquito que me quedó de cuerpo (perdí dos brazos, una pierna, un poco de audición y un ojo) pero aquí estoy y soy a mucho honor un exsoldado y un deportista paralímpico.

Este es un llamado como deportista a la sociedad, a los medios, a las empresas, a las familias, a los amigos, a los clubes, ligas, instituciones y al Estado.



Le puede interesar: (Las cinco claves del éxito de Colombia en los Paralímpicos)



Ahora todos estamos felices por la victoria de los colombianos en los juegos paralímpicos de Tokio, ahora que los medios y las redes vuelcan los ojos a nosotros los “imperfectos”, los “pobrecitos” los “diferentes” quiero decirles, que se mantenga ese apoyo, ese interés, esos aplausos y ese orgullo siempre.



Porque trabajamos todos los días por sueños, porque enfrentamos quizás más dificultades y la vida en sí ya nos es más retadora, Colombia brilló en estos juegos paralímpicos, pero se imaginan si….



Si tenemos más aliados en la empresa privada (yo soy un afortunado con Movistar Colombia) pero cuantos de mis compañeros hacen esfuerzos increíbles, y qué si nos ayudan con más tecnología, biomecánicos, técnicos internacionales, idiomas, mejor nutrición, publicidad y qué si visitamos todo el tiempo los colegios, las universidades, las empresas, los hospitales y nos unimos todos en este proyecto de ser más grandes, de ser mejores, de ser iguales.



Le puede interesar: (‘Varias veces pensé retirarme del deporte': Nelson Crispín)



El deporte es para todos, el deporte nos cambia a todos, nos da luz, nos da razones, nos motiva a conectarnos hacer país, que estos grandes resultados que vimos en Tokyo sean un voz a voz, para que no se pierda nuevos talentos por el miedo, por los recursos, que estos resultados deportivos sea la excusa para motivar a cientos de personas con alguna discapacidad y que se dediquen al deporte, lejos de los antidepresivos, de la tristeza, del abandono y de esa oscuridad en la que uno veces se siente.



Soy mochoman, un ciclista paralímpico, un deportista lleno de sueños, ilusiones, soy padre, hijo, esposo, ex militar, ciudadano, que simplemente hace un llamado a quienes leen esta columna, una que me tardé por cierto mucho escribiendo, con un llamado, para que nos apoyen siempre, todo el año, todos los días a nosotros los deportistas paralímpicos también, somos Colombia.



Le puede interesar: (La fiesta que tiene en problemas a James Rodríguez en el Everton)





Juan José Florián “Mochoman”

Deportista paralímpico