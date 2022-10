Colombia sigue como escolta de Brasil en la tabla de medallería de los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, luego de que la novena jornada.

Importante en la delegación ha sido el regreso a las competencias del ciclo olímpico de Jossimar Calvo, que desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 se había ausentado.



Covid y cirugía

Calvo logró en esta ocasión el oro en las barras paralelas, resultado importante para lo que será su futuro.



El gimnasta ha pasado por momentos bien complicados. Se perdió la final del Mundial de Japón, luego de haber dado positivo por covid-19 en la antesala, en octubre de. 2021.



Luego de esa frustración, de superar el aislamiento se alistó para afrontar más torneos y recuperar el nivel, pero tuvo que pasar por el quirófano en marzo pasado, por el problema del hombro izquierdo.



Calvo fue operado y volvió a los entrenamientos en junio, en busca de mirar a ver si tenía el nivel para los Suramericanos.



Llegó a Asunción, fue oro y eso le da confianza para lo que viene, el Mundial de Liverpool del 28 de octubre al 6 de noviembre próximos.



“Contento y emocionado. Ha sido un buen torneo, una buena competencia y el resultado me deja muy tranquilo. Me he sentido bien y eso me sirve de pauta para lo que viene”, dijo el deportista colombiano.



Jossimar Calvo no había vuelto a aparecer y para lo que queda del ciclo olímpico es clave su reaparición y su victoria.



“Después de la cirugía de marzo, volví en junio y el proceso que llevo es muy poco y este oro me pone feliz, saber que puedo dar más. Solo he competido en tres eventos este año y estar en el podio es importante”, sentenció.



Calvo es carta de Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos, ambos certámenes deben disputarse en el 2023.



Luego, el cucuteño buscará su casilla a los Juegos Olímpicos de París 2024, el principal reto que tiene al frente.



Qué importante es para nuestros jóvenes nortesantandereanos tener referentes como Jossimar Calvo, un deportista que siempre deja en alto no solo el nombre de nuestro país, sino el de Cúcuta y nuestro departamento. Que siga cosechando muchos éxitos, campeón pic.twitter.com/Vs0MCPfWI8 — Juan Baca López (@Juanbacalopez) October 9, 2022



