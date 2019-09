Jossimar Calvo, baja de Colombia en el Mundial de Gimnasia

El gimnasta colombiano Jossimar Calvo no representará al país en el Mundial de la especialidad, a realizarse del 4 al 13 de octubre en Stuttgart, Alemania.

Calvo se recupera de la lesión en el hombro izquierdo, que lo tiene alejado de las competencias, aunque ya está entrenando bajo la supervisión médica.



“Para el Mundial, pues estamos a dos semanas y es imposible. No hay que afanarnos para no cometer errores. Hay que darle su protocolo, su procedimiento”, le dijo a EL TIEMPO, Jairo Ruiz, el técnico del seleccionado.



El cucuteño fue operado del tendón del bíceps y al mismo tiempo se le realizó una limpieza en el labrum de un slap y en el mango rotador.



“Los médicos dicen que esta semana hay que hacer un fortalecimiento en el glúteo medio y en la parta de la escápula del hemisferio izquierdo y la próxima haremos fortalecimiento general y una pequeña fundamentación. Todavía no es apto para competir”, precisó el técnico.



Por la lesión, Calvo no pudo participar en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y está en vilo su competencia en los próximos Juegos Nacionales de Cartagena en noviembre.



La idea es llevarlo bien, con el objetivo de poder luchar por una casilla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



