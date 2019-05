Rivas lidera Colombia en torneo de pesas con miras a Juegos Olímpicos

El seleccionado colombiano de pesas afronta desde este jueves otro reto: el Suramericano e Iberoamericano en Palmira, Valle del Cauca, que servirá para el escalafón mundial con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ser locales demanda una lucha distinta para los pesistas nacionales, que están listos para afrontar la competencia.



Uno de ellos es Jhonatan Rivas, quien se ha convertido en el cambio generacional de este deporte, pues los resultados así lo dicen. Fue el único colombiano en ganar los tres metales dorados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y logró su cometido en los pasados Panamericanos de Guatemala, esta vez en los 96 kilos.



Rivas sabe que su meta está en Tokio. Y hacia allá gira su objetivo. Tiene claro que debe luchar y conseguir el objetivo y trabaja para ello.



Hoy, tiene su cupo asegurado, pero no puede confiarse. Colombia tiene la opción de llevar cuatro damas y cuatro varones y él es uno de los primeros.

No tenemos el plan de emplearnos a fondo, peor buscaremos los 3 oros FACEBOOK

TWITTER



"La idea es cuidarme un poco con miras a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú”, le dijo el joven de 20 años a EL TIEMPO.



“En cuanto al escalafón, estoy tranquilo. Vamos 4 varones y en estos momentos soy tercero, pero el primer colombiano. Eso me da tranquilidad, pero debo confirmar esos resultados para ir a Tokio”, declaró.



Colombia viene de arrasar en Guatemala con 18 oros y espera ganar el torneo en Palmira, pero no será fácil.



“Los jóvenes estamos bien. Óscar Figueroa está bien, tranquilo para los Juegos Olímpicos. Está en la lista y este certamen nos servirá para seguir el camino por la mejor vía”, agregó Rivas.



El pesista vallecaucano levantaba en 94 kilos, categoría que cambió de acuerdo a las nuevas normas de la federación Internacional de ese deporte, pero le ha sido mejor, lo benefició.



“Me ha ido bien, tengo dos kilos más de peso corporal que me favorece y mejoré en el envión, pues ya levanto 211 kg, eso nunca se había hecho. Me siento cómodo con el cambio”, señaló.



Rivas es un caso diferentes en las pesas colombianas, pues rara vez uno de sus exponentes se ha destacado en los pesos altos.



“Sí, generalmente es en los bajos donde se destacan, pero eso quiere decir que se trabaja bien en las ligas. Hay masificación de los municipios. Antes esas categorías

eran dominadas por cubanos, estadounidenses” indicó.



Colombia presenta una nómina de lujo en Palmira, aunque con ausencias importantes como Leidy Solís, que se recupera de una lesión, y de Óscar Figueroa, que está suspendido por no reportar el paradero para exámenes de control al dopaje.



La nómina

Ana Segura 49 kg

Yenni Sinisterra 55

Camila Lobon y Rosible Silgado 59

Natalia Llamosa y Mercedes Pérez en 64

Francisco y Jhon Mosquera en 61

Javier Mosquera en 73

Juan Solís y Santiago Rodallegas en 81

Jhonatan Rivas en 96.



Lisandro Rengifo

@lisandroabel