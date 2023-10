Jenny Arias: la historia de la campeona panamericana que noqueó al alcohol y las drogas

Flor Alba Castañeda se levantaba muy temprano, hacía el desayuno y estaba pendiente de despachar a sus hijos para el colegio. Luego se arreglaba y salía a rebuscarse el sustento diario. Jenny Marcela, a la par de su mamá, hacía casi lo mismo. Se ponía el uniforme del Colegio Uribe Uribe de Pereira y salía, aparentemente, para ir a clase, pero la verdad era otra.

La familia Arias Castañeda pasaba por momentos muy difíciles, faltaba el dinero y muchas veces no había para los tres platos de comida. Jenny le huía al bullying.



Sus compañeros se burlaban porque asistía a clase con los zapatos y pantalones rotos, pero esa era la realidad, por eso la hoy figura del boxeo colombiano femenino tomó la decisión de no entrar al salón, de buscar la calle y, sin pensarlo mucho, se vio en malos pasos. Como dice ella misma, se fue a “gaminiar”.

Mala vida

Se hizo amiga de gente a la que le gustaban el alcohol y las drogas. En eso se la pasaba casi todo el día y como ya sabía la hora fija en que su mamá regresaba a casa, llegaba minutos antes y “fingía hacer las tareas”, dijo.



Emborracharse y drogarse era el pan de cada día. Tenía 13 años y la calle era su destino, su presente, su futuro.



“Mantenía en mucha rumba, el trago y la droga me dominaron, pero me di cuenta tarde de lo mal que andaba en la vida. El peor problema de la persona que consume es no reconocerlo o decir que lo puede controlar. Llegué a un punto que no lo podía controlar, tenía que consumir para hacer algo”, cuenta crudamente.



No se hablaba con Maribel Arias, una de sus hermanas. Ella sabía que Jenny no estaba bien, que metía vicio, que no iba al colegio, y la convivencia se dañó.

Trabajaba y era la que aportaba, por eso dejó de hablarle, no estaba de acuerdo con que unos echaran para adelante, se la rebuscaran y ella hacía todo lo contrario.



“Es que ella conseguía la plata y yo me la gastaba en vicio, en la vagancia. Sentía envidia de Maribel, porque nunca trasnochó, tampoco malgastó lo poco que había, nunca tomó trago, pero yo sí estaba en todo eso”, relató Jenny Marcela.



Maribel decidió ir al coliseo a practicar el boxeo. Son 11 hermanos, tres por parte de padre, otros tres por parte de Flor y cinco hijos entre los dos, y solo Jenny fue deportista.

Maribel invitó a su hermana, quien la acompañó a un entrenamiento, pero aguantó pocos días y decidió no volver. Jenny, en cambio, sí lo hizo, se quedó dándole golpes el saco, desintoxicando el cuerpo, dándoles la pelea a la droga y al alcohol.



Franklin Granados era el entrenador y fue como el ángel que “Dios” le puso “en el camino”. Él se casó con Maribel, pero eso no fue impedimento para que le ‘cantara la tabla a Jenny’. Decía que no servía, que era mala boxeadora, pero la petición de Maribel era que la mantuviera en el equipo para que dejara el vicio. Y así se hizo.



El DT no la dejaba sola. La mandaba a trotar e iba con ella, cuando le tocaba entrenamiento de gimnasio no se le despegaba. Poco a poco, Jenny Marcela fue ‘sacando la cabeza’, se dio cuenta de que el boxeo era una buena terapia para matar la ansiedad.



“Tomé el deporte como un escape. El talento no brilló en ese momento, pero me mantuve. El boxeo femenino no existía. Cuando sentía ansiedad de consumir o de tomar me iba a correr, me subía al ring, le daba a un saco y sentía que eso me ayudaba”, contó.



Sufrió mucho. Salir del vicio fue muy complicado, pues tuvo momentos depresivos y poco a poco superó esos malos momentos y el boxeo fue el remedio más acertado.

Dio el primer paso y faltaba el segundo, el de mantenerse. Comenzó a competir, pero quedó embarazada. Tenía 18 años y ya había adquirido una responsabilidad: ser mamá.

Pero tal vez eso fue lo mejor que le pudo pasar, pues Jenny Marcela tomó la llegada de Juan Camilo como un reto, el verdadero golpe para dejar atrás lo malo.



“Eso fue una ayuda. Dije: ‘No tomo más, no fumo más. Recapacité, pensé en mi familia. A pesar de todo nunca recibí una crítica, una recriminación. Nunca me echaron mis problemas en cara y me di cuenta de que cometía un error grandísimo y que a pesar de la pobreza había que cambiar y eso hice”, relató con crudeza.



La vida de Jenny comenzó de nuevo y fue el punto de partida para ser la campeona que hoy es, aunque antes de ese capítulo vivió otros, quizás, más duros.

Desplazados por la violencia

Su padre, Luis Arias, era recolector de café y cuidaba fincas. Pocos meses antes de que Jenny naciera, la familia se trasladó a Venecia, Valle del Cauca, porque a él le salió trabajo en esa zona. Pasaron los meses y Flor Alba dio a luz en ese municipio, pero a los ocho días tuvieron que salir de allí. A Luis le propusieron cuidar una finca cerca de Santa Ana, Risaralda.



Jenny nació el 23 de diciembre de 1990, pero una semana después estaba en otro lugar. Luis era el encargado de recolectar el café, de cortar la leña y todo transcurría con normalidad. No tenían mucho dinero, pero por lo menos había trabajo y comida.

Jenny Arias. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Cinco años después, Luis salió de la casa. Bajo un tremendo aguacero se internó en el bosque, se subió a un árbol y se resbaló. Fue tan fuerte el golpe que lo dejó inválido, se fracturó la columna.



Quedó en silla de ruedas y la familia, al garete. A Flor Alba le tocó ‘ponerse el overol’, pero ella no sabía sino cumplir con los quehaceres de la casa. Las circunstancias la obligaron, sus hijos eran muy pequeños y no podían ayudar. Flor echó azadón y cogió café.



Con mucho sacrificio, la familia Arias Castañeda salió adelante. Bueno, se mantuvo, con precariedad, pero se mantuvo. La dueña de la finca les regaló $ 2 millones y les pidió que la abandonaran.



Ese dinero fue el plante para comprar una casa en Santa Ana, que tocó acabarla. Flor, con excremento de vaca, la empañetó y la acabó de construir. Comenzó a vender almuerzos. Luis y Róbinson, los hermanos mayores de la casa, se fueron para el ejército, pero eso fue un problema. Santa Ana estaba ubicada en zona roja. La guerrilla se tomaba el pueblo cada rato y le enviaron un mensaje a Flor.



“Le llamaron la atención y luego la amenazaron porque ella le cocinaba a la policía y nos tocó salir corriendo”, recordó la campeona de boxeo. Llegaron a Pereira y se instalaron en el barrio la Esneda, pero los problemas no se solucionaron. Maribel comenzó a trabajar en cafeterías, Flor empacó frutas y Róbinson ayudaba, pero se casó y no pudo seguir aportando.



“No me daban trabajo porque era muy pequeña, pero acompañaba a mi mamá a vender arepas en la zona del Parque Industrial”, contó la atleta.

Por ser desplazados por la violencia, Luis recibió $ 5 millones y Javier, otro de los hermanos, comenzó a trabajar elaborando ataúdes. Tiempo después llevó a su papá, a quien le pagaban $ 4.000 por lijarlos. Hoy, ellos tienen una empresa de cofres en la que Javier es la cabeza mayor.



“Quitarle el trabajo a mi papá es como quitarle la vida, por eso dejamos que lijara. Fue operado con el tiempo, pero el trabajo fue la mejor medicina para él”, precisó la boxeadora, que se quedó a un triunfo del bronce en los Olímpicos de Tokio.



Esa vez, Jenny Marcela declaró que lo que más le daba sentimiento era que no le podía comprar la casa a su papá. Sus declaraciones fueron una bomba y les ayudaron. A comienzos de octubre pasado, Jenny firmó los papeles del nuevo apartamento.

Sus pasos



Juan Camilo es un excelente estudiante. Jenny se siente muy orgullosa de sus notas y si bien lo llevó a que practicara otros deportes, se decidió por el boxeo. A ella no es que le guste mucho, pero lo aprueba. Es mejor que esté en el gimnasio entrenando y no por ahí en la calle.



“No lo vi en el boxeo. Lo llevé a gimnasia, luego a bádminton, pero tampoco. Dice que quiere seguir mis pasos y lo hace bien y lo tengo que apoyar”, cuenta Arias Castañeda.



Salir del alcohol y las drogas y llegar al deporte con éxito no lo era todo para Jenny.

Era mala estudiante, pero reflexionó, se graduó de bachiller en la Institución Educativa Carlota Sánchez y entre el guanteo, los viajes y los eventos se inscribió para estudiar Ciencias del Deporte. Este año debe recibir el grado, luego de hacer las prácticas, que es lo único que le falta.



Fue la abanderada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago y su meta era llegar a la final, con lo que garantizará el cupo a los Juegos Olímpicos de París, su gran meta, el objetivo más grande.

La meta en Santiago no solo la cumplió, sino que la superó: se quedó con la medalla de oro, tras vencer este viernes a la brasileña Tatiana de Jesús Chagas, en decisión dividida.

🥇 ¡Grande @jennyariasboxeo ! 🇨🇴



🥊 La pegadora colombiana se coronó campeona en la división de los 54 kg. en el boxeo femenino de #Santiago2023 🇨🇱 pic.twitter.com/znmSd1yAZ4 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) October 27, 2023



Vive para el boxeo, su hijo y su familia. Jenny sabe que no se debe dar por vencida, pero su vida le ha enseñado que nada se consigue con facilidad.



Cada vez que tiene un problema o que se le baja la moral le pide a Dios que no la desampare. Va al espejo, se ve la parte superior de su cuerpo y lee los escritos que tiene tatuados.



El del bíceps del brazo izquierdo dice: “No me rayo por rayarme. Lo hago por motivación. Si Dios con nosotras, quién contra nosotras. Flor y Mari”.



Tiene otro en el antebrazo del mismo lado: “Confío en el poder de Dios y sé que la victoria llegará”. El del brazo derecho es importante, pues Jenny se fracturó la mano y cuando golpea fuerte le duele. “Un momento de dolor vale toda una vida de gloria”.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel