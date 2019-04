Suárez, quinto en Maratón de Dusseldorf, al Mundial y Panamericanos

Jeisson Suárez, del Equipo Porvenir, finalizó en la quinta casilla del Maratón de Dusseldorf, en Alemania, con un tiempo de 2 horas, 14 minutos con 48 segundos, registro mínimo para los Juegos Panamericanos y los Campeonatos Mundiales de Atletismo, citas que se cumplirán en el segundo semestre del año.

El deportista tolimense, quien pertenece a la liga del Valle, realizó una muy positiva prueba para mejorar en 3 minutos con 25 segundos su marca personal, la cual estaba en 2 h 18 min 13 s.



“Las cosas hoy se dieron muy bien. Salieron dos grupos marcados, yo me fui en el segundo, pero en el quinto kilómetro me di cuenta que no era el pacer para mí", dijo el fondista colombiano.



Y agregó: "A partir de la media maratón, salí muy fuerte, intenté buscar un ritmo más rápido, tuve ayuda hasta el kilómetro 30 de un marcador de paso. Al final logramos una muy buena marca” dijo Suárez, deportista apoyado por la marca Asics.



Los parciales del integrante del Equipo Porvenir fueron de 32:11 para los 10k, luego marcó 48:34 para los 15k. Al paso por la media maratón el cronómetro marcaba 1 h 08 min 12 s y en los 30k 1 h 36 min 26 s. En el kilómetro 35 el reloj estaba en 1 h 52 min 01 s y en los 40k era de 2 h 08 min 03 s. Lo que indica que Jeisson tuvo una segunda media maratón más rápida que la primera con 1 h 06 min 36 s.



El crono de Suárez está por debajo de 2 horas con 20 minutos, registro mínimo para los Juegos Panamericanos, de Lima, Perú y por debajo de 2 horas con 16 minutos, tiempo mínimo exigido para el Campeonato Mundial de Atletismo, de Doha, Qatar, citas pactadas para los meses de agosto y septiembre del año en curso, respectivamente.



De esta manera, son dos los corredores con registro mínimo para los Juegos Panamericanos, ya que el bogotano Jhon Tello finalizó la Maratón Pampa Traviesa, en Argentina con 2 h 16 min 35 s.



Vale la pena resaltar, que un colombiano no bajaba de 2 horas con 15 minutos desde el año 2011 cuando el bogotano Jason Gétierrez (2 h 13 min 23 s Los Ángeles) y el antioqueño Juan Carlos Cardona (2 h 12 min 17 s en Boston) pararon los cronómetros antes de este límite.



Por su parte, las maratonistas Erika Abril, de la liga de Cundinamarca, octava con un tiempo de 2 h 40 min 33 s y Lineida Mateus, de la liga de Santander, novena con un guarismo de 2 h 43 min 26 s, consiguieron la marca mínima para los Juegos Panamericanos, en la ciudad de Dusseldorf, tope establecido en 2 horas con 50 minutos.



Junto a ellas, en esta lista de corredoras con crono panamericano, también está la bogotana Angie Orjuela, del Equipo Porvenir (2 h 33 min 17 s en la Maratón de Houston).



En la prueba alemana estuvieron presentes las colombianas Karen Roa, Ángela Figueroa y Raquel Agudelo, quienes se retiraron en los kilómetros 15, 21 y 35, respectivamente.



Por último, en la Maratón de Hamburgo, en Alemania, el bogotano Miguel Amador, del Equipo Porvenir, también se retiró promediando el kilómetro 34.



Deportes