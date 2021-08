‘Sabía que iba a sufrir mucho’: Jeisson Suárez

El keniano Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial, revalidó su título olímpico en el maratón, este domingo en Sapporo, en el inicio del día de la clausura de los Juegos de Tokio, mientras que el mejor colombiano fue Jeisson Suárez, quien ocupó la casilla 15.

Suárez logró un tiempo de 2 h 13 min 24 s, y fue el mejor latinoamericano de la prueba. Si tiempo es el mejor de la historia del atletismo colombiano en la competencia, mientras que Carlos Mario Grisales ha sido el de mejor ubicación, 11 en los Juegos de Atlanta 1996.



Los conceptos de Suárez, nacido en el Líbano, Tolima, al departamento de prensa del Comité Olímpico Colombiano (COC).



La carrera. Es algo inesperado. Uno se prepara con el fin de estar en las mejores condiciones, pero las sensaciones de un maratón es indescriptible, a veces uno se siente bien, otros mal.



Su rendimiento. Este fue uno de esos días en los que uno se encuentra bien. Al comienzo solo deseaba ir a mi ritmo, aguantar lo que más pudiera. Sabía que ese ritmo iba a eliminar mucha gente y que cuando me quedara solo tocaba luchar y buscar el mejor puesto posible.



25 km al frente. Me dejaron protagonismo. Iba con la adrenalina encima, sentía que eso me iba a ayudar al final y sabía que iba a sufrir mucho.



El país. El maratón es una de las carreras más importante de los Olímpicos y agradezco a todos los que han estado pendiente, a mi familia, al país. Esto es el comienzo del arranca de una mejoría. Ya pienso en clasificarme para París.



