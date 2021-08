Mina, el sexto bronce colombiano en Juegos Paralímpicos

En una espectacular carrera, Jean Carlos Mina terminó tercero en los 100 metros clase T13 y se colgó el bronce, mejorando además su marca personal con un tiempo de 10,64 s en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El colombiano logró su objetivo, aunque no fue fácil la competencia que fue ganada por Jason Smyth, mientras que la plata quedó en poder de Djamil Athmani.



“estoy feliz. La emoción no me deja hablar. La medalla dice mucho después de tanto esfuerzo”, indicó el colombiano.



Y agregó: “Me dije que ya estaba acá, que llegó el momento y que debía correr, eso fue lo que hice”.



