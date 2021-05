Jackeline Rentería le dice adiós a Tokio y analiza su futuro

Jackeline Rentería, doble medallista de la lucha colombiana en los Juegos Olímpicos le dijo a EL TIEMPO que analizará su futuro, tras escribir un mensaje en sus redes sociales en el que habla de su extensa carrera y le dice adiós a su participación en las justas de Tokio.

"Quiero estar en familia, disfrutarla. Luego, mandarme a operar y analizar lo que pasará. este mensaje es una manera de decirle adiós a Tokio, pero el tema del retiro no lo tengo definido", dijo.



Le puede interesar: (Análisis: Lo que le espera a Egan en la temible subida al Zoncolan)



Rentería fue bronce en las justas de Pekín 2008 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero tras no acceder a los de Tokio, pues ha tomado la decisión de escribir.



"Durante mi última competencia en el Mundial clasificatorio, aún con limitaciones, di todo de mi hasta el ultimo momento. Gané contra una excelente persona de China Taipe y caí ante Rumania 6-2. Aún así han sido muchas más las bendiciones de Dios para mi vida y hoy estoy tranquila porque hasta que no sonó el último pitó del árbitro no bajé la guardia", escribió.



Y agregó: "Trabajé muy fuerte por llegar a dar una vez más lo mejor de mí en mis últimos Juegos Olímpicos en Tokio 2021. La ilusión se apoderó de mí y la alimentaba día a día con mi entrega por ser mejor y llegar en un 100 por ciento a competir por los últimos dos cupos Olímpicos en Bulgaria. Pero nuevamente la vida me pondría una prueba que esta vez, no podría superar y duele. Duele porque solo por una vez quería que el camino fuera fácil, que mis capacidades estuvieran al 100 por ciento y así depender solo de la voluntad de Dios".



La luchadora vallecaucana advirtió que se tomará un tiempo para saber qué hará. "Al menos es un mensaje de despedida para los eventos internacionales. No sé nada del futuro, quiero pensarlo bien, analizarlo y ver qué se puede hacer en el deporte", le precisó a este diario.



Deportes