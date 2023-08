Colombia sigue demostrando que tiene grandes deportistas con talento, fortaleza y dedicación dispuestos a dar lo mejor de sí en diferentes eventos deportivos. En esta ocasión, 20 deportistas militares en condición de discapacidad, serán quienes representaran el país en el evento deportivo Invictus Games 2023.



La competencia se llevará a cabo del 7 al 17 de septiembre en Düsseldorf, Alemania, donde demostraran sus habilidades en varias disciplinas paralímpicas, ante competidores de todo el mundo como Francia, Australia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, entre otros.

Gracias a ellos, Colombia hace historia al ser el único país de Latinoamérica que participará en Invictus. 20 deportistas que se retaron a sí mismos a seguir adelante, 20 sueños con un mismo objetivo: seguir representando a Colombia.



Los deportistas colombianos tienen un rango de edad entre los 23 y 50 años, y provienen de diferentes ciudades del país como: Bucaramanga, Córdoba, Costa Atlántica, Medellín, Ibagué y Bogotá. Todos ellos iniciaron sus carreras en las diferentes instituciones del país como la policía o las fuerzas militares de Colombia.



Invictus Games nace gracias al príncipe Harry, quien lidera este gran evento con el objetivo de celebrar y demostrar las habilidades deportivas de los hombres y mujeres con discapacidad. La primera edición se celebró en el año 2014.



El tiempo habló con 2 de los deportistas seleccionados para la competencia, Neider Parra (patrullero de la Policía Nacional) y Francisco Pedraza (Sargento Primero del Ejército Nacional), sus declaraciones son la evidencia de que el esfuerzo, la resiliencia y el entrenamiento son combustible correcto para que las metas se cumplan.

Sobrevivientes

La historia de Neider empieza desde temprana edad, cuando el sueño de pertenecer a la Policía Nacional era su único objetivo. Luchó por su meta hasta que en el año 2017 ingresó a la institución siendo parte del departamento antinarcóticos, el cual tiene como objetivo la erradicación de cultivos ilícitos.



Se convirtió en guía canino y con ayuda de su fiel compañera de cuatro patas, Tammy, recorrían paso a paso las áreas designadas. Hasta que el 26 de febrero de 2019, emprendió la misión que le cambiaría su vida e incluso la de su labradora para siempre. Ese día se dirigieron a una vereda en Tumaco, en el departamento de Nariño, revisando como de costumbre un cultivo de la zona.



Para completar su misión le restaban 15 metros para salir del predio, Neider dio un paso más y sintió un fuerte impacto en su cuerpo que terminó elevándolo hacia el cielo, la explosión de la tierra bajo él, le cubrió el cuerpo cuando cayó al suelo, desconcertado, con miedo y desubicado, Neider vio sus manos llenas de sangre, bajo su mirada y observó su pierna derecha destruida, su otra extremidad no la pude ver por la tierra. Su primer pensamiento fue Tammy. La labradora por fortuna estaba bien.



Al llegar los primeros auxilios impactaron otros dos explosivos que dejaron sin vida a dos de sus compañeros.



Neider fue llevado a un hospital de Cali, el patrullero despertó a los 12 días y recibió una noticia que lo dejaría helado: perdió sus dos extremidades inferiores a diferentes niveles, parte de su mano derecha y sufrió quemaduras en su rostro. Hoy tiene 25 años y es uno de los deportistas colombianos más jóvenes en Invictus.



“Cuando me sucedió esto yo pensaba que porque había gente con tanta maldad. Yo decía que ojalá algún día crecieran las piernas como crecen las uñas, porque no era justo que me tuviera que retirar ese uniforme que portaba con tanto orgullo y con tanto valor”, comentó Neider.

Por otro lado, Francisco Pedraza ingresó a los 17 años al Ejército Nacional, su primer traslado fue a San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, un territorio recordado por la violencia que instauró las Farc, allí fue donde conoció de frente la realidad de quienes se sobreviven en medio de las balas.



El sargento fue notificado en el año 2004 sobre su misión: el rescate de dos campesinos secuestrados por grupos al margen de la ley. Francisco cuenta que cuando llegaron al lugar, uno de sus compañeros prendió el detector de metales, camino guiando a la tropa, su cuerpo giro hacia la derecha y el detector sonó, al mismo tiempo que la mina explotó.



Recuerda caer al suelo con el fusil destruido igual que sus piernas y con la tenacidad de un militar siguió pensando en dar la lucha. Por fortuna escuchó la voz de otros compañeros que venían al rescate, tuvo tiempo incluso de advertirles sobre la posibilidad de otras minas en la zona. Despertó 12 días después pensando en abrazar a sus hijos. El sargento perdió sus dos piernas y sufrió una perforación en el riñón. Ahora es motivador para miles de personas que acuden a sus charlas.



“Yo siempre creí que al tener tres hijos varones iba a ser yo quien les iba a enseñar a patear un balón, pero nunca lo pude hacer, sin embargo, les he enseñado que hay que seguir luchando y les demostré que no todo sale como creemos, pero podemos seguir construyendo nuestro propósito de vida independientemente de las dificultades”, señala Francisco en medio de una sonrisa.

Invictus

El sueño de competir empezó en el momento en que la Fundación Invictus Game invitó a Colombia, posteriormente se realizó un proceso de preselección en el cual participaron alrededor de 100 militares, entre militares y policías, que compitieron en distintas disciplinas deportivas. Sin embargo, fueron 20 cupos disponibles. “Decimos 21 cupos porque hay una persona que es guía de una persona militar con discapacidad visual”, explica Francisco.





“Nosotros como militares y policiales ya somos reconocidos por nuestra tenacidad y por nuestra parte operacional dentro del conflicto armado. Ahora nos falta de ser reconocidos por esas capacidades y habilidades que adquirimos después de nuestras lesiones”, aseveró Neider.



Asimismo, explicaron para este periódico que existen varias cualidades que ven en otros deportistas que también ven en ellos mismos, como por ejemplo, saber trabajar en equipo, no rendirse ante las limitaciones, ser perseverantes, ser líderes, tener actitud positiva y buscar nuevas formas de ver y entender la vida.



“En el momento que colocaron esos artefactos explosivos que me quitaron las piernas. La intención de ellos era no solo quitarme parte de mi cuerpo, era quitarme todo, hasta la vida. Pero no habrá poder humano que me quite mi amor por el país y mis ganas de seguir viviendo”, concluyó Francisco

Campaña 'súmate a mi fuerza':

Como lo explicaron Francisco y Neider, para cada uno de los colombianos que competirán ya es una victoria poder participar en el evento, por ello poder compartir este logro en compañía de las personas que aman y los han apoyado en su proceso es todo un sueño.



La campaña Súmate a mi Fuerza busca recaudar fondos para los tiquetes de las familias de los deportistas, ya que Alemania cubre la estadía y la alimentación de dos acompañantes, sin embargo, el único requisito es que cada acompañante llegue al mencionado país.



“Mi mensaje para los colombianos es que es una oportunidad única para cada uno de nosotros, nos hará exigirnos, no al 100 sino al 200 por ciento, y contar con la presencia de las personas que son nuestro apoyo, de imaginarlo, me llena de felicidad. Que quizá ganemos una medalla, que se la estén colocando y saber usted que tiene a sus seres queridos ahí al frente, viéndolo, yo creo que se rompe uno ahí”, señala Francisco con una sonrisa en su rostro.



Si usted quiere sumarse a este sueño puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros 488440612536 del banco Davivienda.



Neider fue enfático en agradecer no solo a la embajada de Estados Unidos por brindarles los tiquetes a los deportistas, sino también a cada colombiano que ha aportado a este gran sueño.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

