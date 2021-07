Íngrit Valencia: golpes certeros para el triunfo en Juegos Olímpicos

Íngrit Valencia logró su primera victoria en la categoría de los 51 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras vencer este jueves a la india Mary Kom, por decisión dividida, 3-2.



Valencia comenzó con pie derecho la opción de conseguirla segunda medalla en este certamen, tras el metal de plata de Río de Janeiro 2016.



Valencia salió decidida en ataque y con jab sacó ventaja. Kom respondió con combinaciones. Asalto para Colombia.



Marcó Íngrit Valencia con jab. Presiona Kom. La derecha de la india entra con derechas repetidas.



Con jab y recto, Ingrit conectó. La distancia fue importante. Kom respondió con derecha. Emocionante pelea de zurdas. Asalto parejo. 10-9 para Valencia. 29-28 para Colombia en nuestra tarjeta. Fallo reñido, dividido 3-2 y a favor de Colombia.



Victoria de Ingrit por fallo dividido, 3-2. (dos jueces 29-28 y otro 30-27 para Colombia. 30-27 y 29-28 para India). Y queda a un triunfo del bronce.



Kom es la única persona en el mundo que ha ganado ocho medallas mundiales (seis de oro, una de plata y otra de bronce) en el boxeo, incluyendo a los hombres.



De 38 años, Kom, que es parlamentaria en su país, además de principal ídolo (con película sobre su vida y promoción por cualquier lugar), ya hizo una pelea en Kokugikan Arena, sede de las competencias de boxeo en la capital del Japón. El domingo pasado derrotó por decisión unánime, 5-0, a la dominicana Miguelina Hernández.



Por su condición de tercera en el escalafón mundial de la categoría, Valencia pasó sin combatir a la segunda ronda del torneo.



La colombiana perdió dos veces ante Mary Kom, cuando ambas estaban instaladas en la categoría de los 48 kilogramos.



Hace algunas semanas, en el campamento en Italia, hubo cruce de guantes en dos oportunidades. Y ambas fueron de dominio de la colombiana, que aprovechó el alcance y boxeó.



Por otro lado, el boxeador Cristian Salcedo perdió en su primer combate de los 91 kilos con el cubano Dainier Peró.



La verdad es que en ningún asalto Salcedo fue adelante, fue temeroso, no fue a la ofensiva y su rival pegó, marcó los puntos necesarios para convencer a los jueces que fue el mejor.



“Me amarré tenía que me fuera a cansar, no solté por estar pensando en eso”, dijo Salcedo a 'Caracol Sports'.

