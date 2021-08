Ingrit Valencia denuncia que fue víctima de una estafa comprando su casa

Una grave denuncia fue hecha por la boxeadora colombiana Ingrit Valencia, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista señaló que fue estafada y está a punto de ser desalojada de su casa, en Ibagué.



"Con todo lo que he logrado en mi carrera había ahorrado para comprar una casa y encontré una casa en remate en Ibagué. Hice negocio con una persona que aparecía como el secuestre de la casa y le entregué 150 millones de pesos", aseguró en un video la deportista.



Valencia, quien afirmó a El País de Cali que tenía pendiente terminar el negocio cuando regresara de Japón; sin embargo, al volver se encontró con una notificación de desalojo, debido a que el verdadero dueño del inmueble está reclamando la posesión.

La denuncia q hace Ingrit Valencia, boxeadora colombiana q estuvo en los Olímpicos, y a quien le quieren tumbar con estaca y de pura viveza lo que se ganó en franca lid. pic.twitter.com/sQSrumCUS4 — Francisco Henao Bolí (@FranciscoHenao) August 19, 2021



"Me entregó las llaves de la casa y dejó servicios y administración al día. Llevo un año viviendo ahí y me encontré con la noticia. Yo hice un negocio y esta persona no me da la cara y no me quiere devolver el dinero", aseguró la medallista de bronce en Río 2016.



La deportista finalizó pidiendo que su denuncia se haga viral para que la persona que la estafó responda.



