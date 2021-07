‘Se logró sacar este combate’: Valencia

Íngrit Valencia logró su primera victoria en la categoría de los 51 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras vencer este jueves a la india Mary Kom, por decisión dividida, 3-2.

“Se logró sacar este combate. No era fácil, medallista olímpica, campeona mundial, pero gracias a todo un equipo que me ayudó a esta victoria”, dijo Valencia.



La boxeadora colombiana no la tuvo fácil, al frente estaba una de las rivales más fuertes, tanto, que la decisión fue dividida, 3-2.



“Una rival fuerte, con experiencia, pero las cosas pasan por algo. Me he preparado para esto, sigo sumando puntos. Mi hijo es mi motor”, señaló a Caracol Sports.



Y agregó: "Me sentí ganadora. A ella la daban cmo ganadora, tiene talento, me había ganado dos veces. Acá nada es fácil".



