‘El árbitro vio otra cosa’: Valencia

La boxeadora colombiana Íngrit Valencia perdió por decisión unánime este domingo en la categoría de los 51 kilos con la japonesa Tsukimi Namiki, en los Juegos Olímpicos de Tokio.



La pelea. Fue bastante fuerte. Hay que contar que estábamos peleando contra una local. Como se pudo ver el árbitro se fijó en mí, me llamó la atención siempre. El árbitro se inclinó hacia ella.



El juez. Es difícil pelear contra dos rivales. Fui derrotada, eso no tiene excusa y ella fue la ganadora.



¿Usted perdió? Lo di todo. Traté de que no me agarrara, los jueces vieron otra cosa y eso es otra cosa.



La rival. Ella desestabilizaba, metía la cabeza, me abrazaba, se agachaba, así es ella, para eso la preparan.



El estilo. Es bueno, hay que aceptarlo, ella fue la que ganó. Me impresionó lo que hizo, es buena en su táctica, en su técnica. Hasta aquí llegaron mis Juegos.



