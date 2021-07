‘El motor de mi vida es mi hijo’: Valencia

Íngrit Valencia logró su primera victoria en la categoría de los 51 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras vencer este jueves a la india Mary Kom, por decisión dividida, 3-2.

“Se logró sacar este combate. No era fácil, medallista olímpica, campeona mundial, pero gracias a todo un equipo que me ayudó a esta victoria”, dijo Valencia.



La boxeadora colombiana no la tuvo fácil, al frente estaba una de las rivales más fuertes, tanto, que la decisión fue dividida, 3-2.

Una rival fuerte, con experiencia, pero las cosas pasan por algo. Me he preparado para esto, sigo sumando puntos. Mi hijo es mi motor”, FACEBOOK

“Una rival fuerte, con experiencia, pero las cosas pasan por algo. Me he preparado para esto, sigo sumando puntos. Mi hijo es mi motor”, señaló a Caracol Sports.



Y agregó: "Me sentí ganadora. A ella la daban como ganadora, tiene talento, me había ganado dos veces. Acá nada es fácil".

Ingrid Valencia, Raúl Ortiz y su hijo, Johan Estiven. Foto: Instagram de Íngrid Valencia



Valencia, además, agradeció el apoyo de su familia y de Raúl Ortiz, quien es su entrenador.



