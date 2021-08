Parchment bate al favorito Holloway en 110 m vallas

El jamaicano Hansle Parchment, eclipsado en los últimos años por su compatriota Omar McLeod y sólo tercero en sus campeonatos nacionales, reclamó el papel de protagonista con una gran victoria en la final olímpica de 110 metros vallas sobre el favorito, el estadounidense Grant Holloway, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En uno de los resultados más sorprendentes en el estadio Olímpico, Parchment batió con una marca de 13.04 a un Holloway que, segundo con 13.09, no acertaba a explicarse su derrota.



Jamaica redondeó su resonante éxito con el tercer puesto de Ronald Levy (13.10), que se impuso por cuatro centésimas al estadounidense Devon Allen.



A continuación, el francés Pascal Martinot-Lagarde (13.16) y el joven español Asier Martínez, debutante olímpico con 21 años, que rebajó su marca personal hasta los 13.22 segundos. Tercero en los campeonatos jamaicanos y segundo aquí en Tokio tanto en su serie como en su semifinal.



Parchment no entraba en los pronósticos como posible campeón olímpico, pero aprovechó la pérdida de velocidad de Holloway en las dos últimas vallas para hacerse con la medalla de oro. Nadie discutía la superioridad de Holloway, a quien se había señalado como destinatario de un nuevo récord mundial.



Con el título mundial y la plusmarca de 60 en pista cubierta, conseguida este año en Madrid, Holloway sólo tenía que dar un corto paso más en Tokio. En los campeonatos de Estados Unidos se quedó a una sola centésima del récord de Aries Merritt (12.80).



A sus 23 años Holloway no perdía una carrera desde agosto de 2020, cuando el español Orlando Ortega, baja en Tokio por lesión, le batió en Mónaco con la que terminó siendo la mejor marca mundial de la temporada (13.11, frente a los 13.19 del estadounidense).



Faltaban en la final, además del lesionado Ortega, Omar McLeod, que se cayó en los "trials" y no entró en el equipo jamaicano, y el ruso Sergey Shubenkov.



EFE