La decisión que tomó Donald Trump sobre los Juegos Olímpicos

El presidente de los EE. UU., Donald Trump, apoyo este lunes al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, respecto al posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia de coronavirus y aseguró que la apoyará sea cuál sea porque "será la correcta".

“Nos guiaremos por los deseos del primer ministro Abe de Japón, un gran amigo de los Estados Unidos y un hombre que ha hecho un trabajo magnífico en la organización olímpica, en cuanto a asistir a los Juegos Olímpicos en Japón. ¡Tomará la decisión correcta!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Trump decía esto después de que Abe mostrara hoy su disposición a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en línea con el anuncio realizado en las últimas horas por el Comité Olímpico Internacional (COI).



"Si es muy difícil seguir adelante con la organización de los JJ. OO. de forma completa como está previsto, para dar prioridad al bienestar de los atletas sería inevitable abordar la decisión de posponer las fechas", dijo el primer ministro japonés durante una intervención en una sesión del Parlamento.



Respondía el primer ministro así a la decisión tomada el domingo por el COI de darse un plazo de cuatro semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los JJ. OO. de Tokio 2020, y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse, a la vista del “empeoramiento” de la crisis sanitaria global causada por el virus.



Además, Canadá y Australia, dos países con un fuerte peso olímpico, anunciaron que renuncian a participar en los juegos si estos no son aplazados.



En un principio los JJ. OO. se iban a celebrar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de este año, aunque todavía no está claro qué sucederá con ellos finalmente.



