Gobierno de Gustavo Petro encarga el Ministerio del Deporte a Luis David Garzón

El Ministerio del Deporte quedó acéfalo este jueves, luego de que la titular de esa cartera, Astrid Bibiana Rodríguez, presentara su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.



El gobierno del presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la funcionaria y ya eligió a la persona encargada para tomar el Ministerio del Deporte, luego de la salida de Astrid Bibiana Rodríguez como jefe de la cartera.



El mandatario nombró a Luis David Garzón Chaves como la persona encargada del Ministerio del Deporte, en reemplazo de Astrid Rodríguez.



"Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir (sic) del cargo de ministra del Deporte", dice el comunicado oficial de Presidencia.

Garzón se venía desempeñando como secretario general en el Ministerio del Deporte y ordenador del gasto de dicha cartera y toma las funciones mientras el presidente Petro define al nuevo ministro.

Salida de Astrid Rodríguez

Rodríguez había quedado en el ojo del huracán luego de los errores de gestión que llevaron a que Panam Sports le quitara a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.



En su carta de renuncia, Rodríguez no hizo ninguna mención al tema de los Panamericanos y se limitó a reseñar las que ella considera los logros de su paso por la cartera.

"Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física

y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición", dijo Rodríguez en la misiva.



"Comprometidos con los deportistas del país, considerados como embajadores de paz ante el mundo, se robusteció el presupuesto a las federaciones, lo que les permite seguir con el desarrollo deportivo de altos logros en el país. Además, el acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano permitió trabajar mancomunadamente para plantear estrategias que fortalecieran el deporte colombiano", agregó.

Colombia perdió definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 el pasado primero de febrero, cuando Panam Sports anunció que Lima y Asunción eran las ciudades candidatas para recibirlos luego de los incumplimientos para llevar las justas a Barranquilla.

