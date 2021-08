Meluk le cuenta... (El dorado no es leyenda)

Mariana Pajón es una leyenda olímpica latinoamericana porque, como se ha repetido, es la única mujer del área bicampeona en competencias de carácter individual. Dos oros, dos enormes medallas de oro puro, en el bicicrós de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, la hacen inalcanzable.

No la igualan, ¡ojo!, leyendas como Ana Fidelia Quirot, el ‘Huracán del Caribe’, la velocista imparable de los 400 metros, ni María Caridad Colón, la primera ganadora olímpica latinoamericana en atletismo (jabalina, Moscú 1980). Mariana, repito, ganó dos veces.



En el deporte de alto rendimiento, los resultados son meridiano fundamental de cualquier análisis, en contravía de quienes consideran que los títulos, trofeos, medallas o marcadores son simples accidentes, un albur que hace parte natural de un juego o una competencia.

Mariana Pajón. Foto: EFE

Al reducido equipo olímpico de Colombia en Tokio le faltó al menos un oro, un título, ganar una prueba –¡ganar una!– para redondear unos juegos de resultados aceptables, a pesar de la evidente reducción de medallas del 37,5 por ciento con respecto a Río y del 45,5 por ciento comparado con Londres.



Estados Unidos, la mayor potencia olímpica de la historia, conservó su título general por un solo oro, frente a la delegación China, que repitió segundo puesto como en Londres y las mismas 38 medallas de oro de Londres. Los Juegos Olímpicos son la demostración de que los títulos, los campeonatos, los primeros puestos son el valor real de la competencia. Colombia ha tenido pocos pero gigantes campeones olímpicos: además de la ‘reina Mariana’ está la corte dorada de María Isabel Urrutia, Caterine Ibargüen y Óscar Figueroa. ¡Sus nombres se cuentan con menos de los dedos de una mano!

Maravillosos, emocionantes y meritorios son los subtítulos y los terceros puestos. Por eso se reconocen, pero el peso de ser campeón se nota mucho más en las olimpiadas en las que un solo título, uno solito, así sea en la modalidad más pequeña de la disciplina más extraña, pesa más que todas las platas juntas en atletismo, natación, gimnasia, fútbol, baloncesto... ¡Que todas las platas juntas de todos los deportes!



Con las cuatro platas y el bronce que se celebraron merecidamente en Tokio, Colombia quedó en el puesto 66, el segundo peor lugar de la delegación nacional en los últimos seis Olímpicos, superando solo el lugar 68 de Atenas 2004. ¡En Río fue 23!

He oído desde hace 30 años que, quizás, en Colombia lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos en menos atletas, asignar el grueso de los recursos en disciplinas escogidas a dedo que dan muchas medallas y en las que haya opciones reales de oros, como las pesas, los deportes de combate y el atletismo. ¡Una vez me mencionaron el canotaje, y ahora me hablan de escalada!

Una idea arriesgada y bien polémica, pues ¿cuál ministro o director de Comité Olímpico asume el costo de no asignar recursos a algunos deportes y deportistas?



Un ejemplo: Bahamas llevó apenas 16 deportistas a Tokio, en dos deportes y ganó dos oros. Quedó en el puesto 42. ¡Mucho mejor!



Colombia fue la revolución olímpica de Latinoamérica en Londres y Río de Janeiro. Hoy, la atención de los analistas de las agencias internacionales de prensa, por ejemplo, está en Ecuador y Venezuela, porque ganaron dos y un oro, respectivamente.



Los Juegos, la cumbre del deporte de alto rendimiento, dictan que los resultados son el factor fundamental de cualquier balance. A Colombia le faltó un oro, por lo menos en Tokio, porque el dorado no es una leyenda en los Olímpicos.





MELUK LE CUENTA





Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

