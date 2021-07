Meluk le cuenta... (Las medallas de ‘verdad verdad’ que se esperan)

Luis Javier Mosquera era una de las cinco medallas fijas, de las esperadas de ‘verdad verdad’ por la delegación colombiana en Tokio. Públicamente, el Comité Olímpico Colombiano (COC) ha dicho que su meta es la de lograr 10 medallas, sin importar si son de oro, de plata o de bronce. De lograrlo (¡un ojalá sincero!) se superarían los 9 podios de Río 2016 (3 oros, 2 platas y 4 bronces) y los 8 de Londres 2012 (un oro, 3 platas y 4 bronces).



Mercedes Pérez celebra su triunfo. Foto: COC

La meta pública es un pronunciamiento político. Primero, porque las autoridades deportivas no pueden manifestar que el cálculo real es inferior, pues eso sería una involución por más pandemia que haya. Así de simple. Y, segundo, porque en el cálculo de ‘verdad verdad’ no están varias de las estrellas más admiradas, queridas y consentidas.



Las tablas de tiempos, resultados y marcas no dan para que sean medallas fijas, por ejemplo, Mariana Pajón ni Caterine Ibargüen. Sus experiencias, sus nombres, sus historiales y la calidad de ambas son hoy una esperanza y no una cuenta firme, cantada. Son reinas en la baraja de lo probable, pero no los ases imbatibles de Río y Londres. Es más que entendible la posición oficial...



Sin embargo, Lisandro Rengifo, compañero de páginas experto olímpico, publicó las opciones reales de medallas comparando registros y marcas. Lo dijo: hay figuras que hoy no son favoritas para el podio.



Un miembro del COC me confirmó el cálculo real esperado bajo la condición de no revelar su nombre: “La proyección según ciclo olímpico, presente y resultados es de un oro, 2 platas y 2 bronces. El oro y las platas están proyectadas por pesas y tenis. Los bronces, en atletismo y boxeo”, escribió, sincerándose. La esperanza de oro es Mercedes Pérez y los doblistas Cabal y Farah. Ya es plata Mosquera. Los cálculos de bronce son Anthony Zambrano e Ingrith Valencia. “En adelante es ganancia”, me escribió con la ilusión que tenemos todos.



Así las cosas, y si se dan esos resultados, habrá que darles todo el reconocimiento a Fedepesas y a la acreditada firma de abogados especializados Doce Derecho Deportivo por lograr la participación de 3 de los 8 pesistas colombianos en Tokio, cuando se esperaba que ninguno pudiera competir tras el exceso de positivos (tres) en controles al dopaje.



Cinco medallas de ‘verdad verdad’ es lo que se cuenta para Colombia en Tokio. Ahora, el talento de los próceres de antes puede aumentar el botín. ¡Que así sea!



