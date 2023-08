Flor Denis Ruiz se convirtió este domingo en el atleta número 24 de Colombia con cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo logró después de ganar la medalla de plata en la prueba de la jabalina en el Mundial de Atletismo de Budapest, Hungría.

Ruiz con un lanzamiento de 65.47, récord de Sudamérica, se proclamó subcampeona del mundo.

De 32 años, hizo historia al convertirse en la primera atleta de Colombia que sube al podio en jabalina en un Mundial. Además lo hizo batiendo la marca mínima que le da la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.



"Me hubiera gustado el oro, pero me siento bien porque es mi mejor marca. Estoy súper agradecida. No tengo palabras", dijo Ruiz Hurtado.

Los 24 atletas clasificados a París 2024

1. Lorena Arenas (marcha)

2. Eider Arévalo (marcha)

3 al 20. Selección Colombia femenina (18 jugadoras)

21. Natalia Linares (salto largo)

22. Daniel Restrepo (clavados)

23. Ronal Longa (100 m, atletismo)

24. Flor Denis Ruiz (jabalina)





