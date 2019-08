Fabián Puerta decide su futuro luego de su positivo

Ya se va a cumplir casi un año cuando se conoció la noticia del positivo del campeón mundial de pista, el colombiano Fabian Puerta, con la sustancia boldenona, en un examen sorpresa realizado el 11 de junio del 2018.

Puerta, desde el mismo momento en el que fue notificado comenzó una dura lucha por demostrar su inocencia, pero hasta este momento no hay ninguna noticia sobre si su esfuerzo ha dado resultados.

El pistero colombiano advirtió que era inocente y que iría hasta las últimas consecuencias para demostarlo. Sin embargo, ya casi un año después, Puerta no recibe ninguna información sobre cómo va su proceso de defensa.



Nadie conoce en qué va la investigación y eso ya tiene agotado al protagonista.

Fabian Puerta no ha tenido momentos tranquilos. A veces ha reanudado los entrenamientos, pero en vista de que nadie le da razón sobre su proceso vuelve y para.



La pesadilla es tan atormentadora que ya habría tomado la decisión de no seguir esperando más y de retirarse de la actividad deportiva. Puerta quiere seguir, desde un principio esa fue su consigna, pero al ver que ya se cumple un año y que no hay ninguna determinación, pues no iría más en la competencia.



Ya es un año sin ir a las carreras, sin tener un entrenamiento constante y eso ha hecho mella en el futuro del ciclista.Su última actividad es tomar fotos. Se le ha visto en varios eventos ciclísticos en eso y podría ser una nueva profesión para él.



Por el momento, el campeón mundial del keirin en el 2018 y con 28 años, casi que tiene decidido que no volverá a la bicicleta.



