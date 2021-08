Esteban Soto, el mejor colombiano en los 20 km de la marcha

Esteban Soto terminó en la casilla 14 de los 20 kilómetros de la marcha de los Juegos Olímpicos, que se disputó en la ciudad de Sapporo y que ganó el italiano Massimo Stano, con segundo puesto para el japonés Koki Ikeda y el bronce se lo colgó su compatriota, Toshikazu Yamanishi.

Stano se impuso con tiempo de 1 h 21 min 05 s, para un excelente triunfo, pues venció a los japoneses,los grandes favoritos. Soto llegó a 2 min 27 s del oro. Éider Arévalo fue 18 a 3 min 05 s y Alexander Castañeda, 27 a 5 min 36 s.



La carrera fue rápida, con un fuerte ritmo casi que desde el comienzo. Los marchistas chinos fueron los encargados de lanzar ataques y de seleccionar el grupo.



Ya en el kilómetro ocho el lote era pequeño, lo integraban solo 12 andarines, entre ellos, los colombianos, Arévalo y Soto, que mantenían el paso. Alexánder Castañeda ya había perdido el contacto con el grupo principal.



Adelante, se fueron el chino Kaihua Wang, y el indio Sandeep Kumar, pero el grupo no les perdió la pista.



Cuando la competencia llegó a la mitad, ya el lote estaba muy reducido. Wang seguía al frente de la prueba, su paso era bueno, pero Arévalo perdió el paso, se relegó frente a un grupo que perseguía y que llegó a la punta en el km 11.



En el km 14 las cosas para Colombia no eran las mejores. Arévalo siguió perdiendo distancia y Soto trataba de llegar a un grupo que perseguía. A esa altura de la competencia se perdieron las aspiraciones de medalla.



Soto era el mejor cuando la prueba entró en el km 17, en la definición. Arévalo venía mucho más atrás, mientras que adelante el italiano Massimo Stano y los japoneses Toshikazu Yamanishi y Koki Ikeda, quienes saltaron en la punta e iban por las medallas.



