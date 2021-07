'Plata con sabor a diamante': Vincent Pelluard a Mariana Pajón tras triunfo

La colombiana Mariana Pajón ganó la medalla de plata en el BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se convirtió así en la única deportista de Colombia que ha conseguido tres medallas olímpicas, tras haber ganado oro en Londres 2012 y Río 2016



Lo cierto es que la atleta no llegó a Tokio en su mejor momento. Sus lesiones, estar nueve meses alejada de las competencias y la polémica de su marido Vincent Pelluard por ir a los Olímpicos representando al país, la tuvieron al límite.



Este último, que llegó hasta la semifinal del BMX masculino, le envío un sentido mensaje de amor tras su triunfo a través de su cuenta de Instagram. Junto a una imagen en la que se le observa celebrando su segundo lugar en la competencia, escribió: "eres una leyenda. Te amo y te admiro. Plata con sabor a diamante”.



En la publicación, que ya cuenta con más de 35 mil 'Me gusta', el francés con nacionalidad colombiana, contó que secó las lagrimas de Mariana durante 3 años, en medio del fuerte proceso de recuperación y preparación para Tokio 2020.



"Nadie sabe cuantas lagrimas toco secar durante 3 años… Y unas que solo pude ser testigo yo, porque entre nosotros dos no hay secretos", reveló.



Ante esta linda dedicatoria, la medallista olímpica le respondió con amor, diciendo que "Te amo y no hubiera podido llegar acá sin ti".



Recordemos que el 6 de mayo del 2018, la deportista colombiano se cayó en la cuarta válida de la Copa Mundo de Pependal, Holanda. Dos días después, Pajón anunció que la lesión que sufría era delicada: ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y ruptura parcial del colateral medial.



De acuerdo a lo que ha comentado, debido a la grave lesión tuvo prácticamente que volver a aprender a caminar. Pasó por el quirófano y luego de nueve meses regresó a la competencia, el 24 de febrero del 2019 en Boyacá. De ahí en adelante buscó recuperar el terreno perdido para lograr la clasificación a Tokio y volver a ser campeona olímpica.



Por esta razón es que Mariana ha comentado a 'Blu Radio' que esta medalla de plata "sabe mejor que otros oros que me he ganado. Estuve un año por fuera. Mi lesión se complicó. La misma lesión de la rodilla la tengo en el codo y tengo muchas cirugías pendientes. Por primera vez pensé si era momento de colgar la bicicleta, pero no, disfruto representando a mi país".



A pesar de que la pareja se encuentra celebrando actualmente, Mariana, de 29 años, y Pelluard, de 31, han recibido amenazas durante los Juegos Olímpicos.



"Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así... pero uno eso lo convierte en triunfos y cuando cierras la puerta de la casa, estás con los que valen la pena, con los que han creído en ti", mencionó Pajón en una entrevista con 'Noticias Caracol'.



