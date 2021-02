Equipo Porvenir 2021, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos

Porvenir, el Fondo de Pensiones y Cesantías, presentó la nómina de deportistas que conforman el Equipo Porvenir para la temporada 2021, la cual tiene principal objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio.



Seis atletas de alto rendimiento, quienes suman más de 10 récord nacionales vigentes a la fecha, lucirán los colores de Porvenir y representarán al tricolor patrio en eventos nacionales e internacionales de pista y ruta.



Los deportistas elegidos para integrar el Equipo Porvenir son Angie Orjuela e Iván González, recordistas nacionales de maratón y atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio; Carolina Tabares, preclasificada por el ranking de World Athletics en la prueba de 5.000 metros, de acuerdo con los puntos que otorgan sus resultados en las competencias oficiales en que participó.



Así mismo, aparecen en la escuadra colombiana, el maratonista Jeisson Suárez, actual campeón centroamericano y del caribe de maratón; Muriel Coneo, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto (Canadá), en la especialidad de 1.500 metros y Gerard Giraldo, recordista nacional de 1.500 metros, 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros, quienes buscarán en los meses de abril y mayo su registro de clasificación a Tokio.



“Pese a los retos que han vivido los deportistas durante la pandemia, nos llena de satisfacción seguir apoyando a nuestro equipo en el cumplimiento de sus metas. El atletismo es universal e incluyente. Por eso, desde nuestro programa de Responsabilidad Social Deportiva continuaremos acompañándolos para posicionar a Colombia en lo más alto del atletismo”, dijo Andrés Vásquez, Vicepresidente Comercial del Fondo Porvenir.



El Equipo Porvenir tendrá como prioridades en el presente año, batir registros nacionales, figurar en competencias internacionales avaladas por World Athletics, lograr primeros lugares en los eventos nacionales según calendario de la Federación Colombiana de Atletismo y participar en carreras a distancia nacionales e internacionales.



El grupo de atletismo insignia del país, el Equipo Porvenir, se enfoca y trabaja en sus diferentes áreas: técnico, logístico, médico y deportivo para continuar con la búsqueda de mejores logros en la ruta olímpica, con el objetivo de sumar el mayor número de integrantes en la gran cita ecuménica, que se cumplirá desde el domingo 23 de julio y hasta el domingo 08 de agosto.



En su décimo octavo año de existencia el Equipo Porvenir celebra la llegada de unos Juegos Olímpicos más y ahora con la presencia confirmada, hasta el momento, de dos de sus integrantes a Tokio, tiene como firme propósito emular la participación de cinco atletas en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



De esta manera, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, continúa impulsando el atletismo en Colombia, con su programa de responsabilidad social deportiva creado desde el año 2004, con la visión de impulsar el sueño de ubicar a Colombia en el podio del atletismo mundial y en los eventos del calendario olímpico.



Under Armour ratifica apoyo para el Equipo Porvenir en 2021



Luego de un año 2020 difícil para el mundo y en especial para los grandes corredores colombianos, en el 2021 Under Armour quiere continuar luchando junto al Equipo Porvenir para cumplir con las metas deportivas de cada integrante del grupo. Uno de los valores de la marca es amar a los deportistas “love the athletes” y como saben que ellos necesitan de la mejor tecnología en todo momento, Under Armour les entrega los mejores productos, en cuanto a ropa deportiva se refiere, para hacerlos sentir más frescos, rápidos y ligeros en cada uno de sus entrenamientos y carreras.



Durante este año, Under Armour continuará celebrando las victorias del Equipo Porvenir y por esto, la marca quiere conectarlos con su nuevo calzado, los UA Flow Velociti Wind, que cuentan con un chip de conectividad a Map My Run para analizar todos sus entrenamientos, los UA Flow Velociti Wind fueron diseñados para corredores de élite que los hará sentirse mejor preparados, más rápidos y ligeros en cada carrera.



Con información de oficina de prensa*