La confesión de Francisco Mosquera tras ganar 2 medallas en el Mundial

Francisco Mosquera confirmó que es una de las figuras de la halterofilia colombiana, luego de lograr la medalla de plata y bronce en los 61 kilos del Mundial de Pesas, que se disputa en Tailandia.

Mosquera logró el segundo puesto en envión y el tercero en total. En arranque quedó de sexto, tras levantar 130 kilos. El oro se lo llevó el chino Fabin Li, con 145 kg, nuevo récord mundial. En envión, Mosquera alzó 167 kilos, intento 172, pero no pudo levantar la palanqueta. En el tercer acto sí lo hizo para colgarse la plata y el bronce en total con 302 kilos.



El oro en envión fue para Li, con 173 kilos, mientras que el bronce se quedó en poder del chino Fulin Qin, con 171. En total, el oro fue para Li, 318 kilos, el mejor, sin duda, mientras que el segundo puesto lo consiguió Eko Yuli Irawan, con 306 kilos. Jhon Serna fue quinto con 295 kg.



Ya pasó el Mundial y ahora tiene en mente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EL TIEMPO habló con Mosquera.



¿Qué análisis hace del resultado en el arranque?



Me quedó la sensación de que pude dar más. Me sentí bien, pero hay que corregir varios movimientos. Al final pienso que quedé debiendo en este movimiento.



¿Y en envión?



Esa parte fue mucho más complicada. Tenía que exigirme al máximo para ir por una medalla. Tuve un momento difícil cuando me trató de dar un calambre. Me recuperé y logré mejorar en esa cuestión.



¿Por qué falló en el segundo intento del envión?



Salí muy acelerado. No contuve la ansiedad y por eso no pude levantar 172 kilos en esa segunda instancia. Podía haber ido por el oro, pero fallar me dejó con la única opción de tener que levantar 172. Fue un momento bien difícil, pues hubo presión.

Me sentí bien, pero hay que corregir varios movimientos. Al final pienso que quedé debiendo en este movimiento (el arranque) FACEBOOK

TWITTER



¿Qué analiza de los rivales con miras a los Olímpicos 2020?

​

La competencia me sirvió para ver en qué están mis rivales de cara a los Juegos. Quedo satisfecho porque el nivel de ellos es alto y logré el objetivo de ganar medallas. Estuve cerca de ellos y eso me indica que vamos bien camino a esa meta.



¿Qué debe mejorar?



Hay que seguir en la labor de mejorar. Uno sabe qué errores se cometieron y hay que trabajar para que no se vuelvan a presentar. Manejar la ansiedad debe ser uno ellos.

Francisco Mosquera. Foto: IWT



¿Le dice algo este podio?



Estar dentro de los tres mejores me dice que hacemos bien las cosas. Bajar de los 62 a los 61 kilos fue una buena decisión, cuando se cambió la reglamentación. El equipo que me apoya ha estado sensacional.



¿Y de cara a Tokio 2020?



Claro que es el sueño, ir por una medalla a Tokio. El nivel del Mundial y los resultados me dicen que venimos por el camino correcto. Falta mucho tiempo, pero hay que ir con calma. La meta es una medalla en esos Olímpicos, y para eso me esfuerzo.



¿Qué le deja este Mundial?



La enseñanza de este mundial es que no hay que botar un peso, el que lo haga pierde. La competencia es muy cerrada y si usted cede un kilo puede quedar muy atrás. Y si lo gana, pues entra en la pelea por las medallas.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel