La realización de los Juegos Panamericanos del 2027 en Barranquilla están en vilo, pues la empresa organizadora, Panam Sports, otorgó dos meses para ratificar el convenio o de lo contrario las justas no se realizarán.

Una carta firmada por Neven Ilic, de Panam Sports, advierte que por graves incumplimientos los Juegos no se podrían realizar en la sede que se otorgó hace ya un tiempo.

(Nelson Abadía rompe su silencio tras salir de la Selección: 'No negocié la disciplina')(¿Cuáles son los 5 ‘palos’ de la convocatoria de la Selección Colombia de Lorenzo?)

Triste realidad



La carta fue dirigida al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, y en ella se dan dos meses de plazo para solucionar los inconvenientes.



En la misiva se hace claridad que “en virtud de la sección 76 del contrato con la ciudad sede, en relación a los graves incumplimientos enumerados a continuación, a los cuales debe darse cumplimiento en su totalidad en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de esta notificación”.



Y agrega: “En caso de no dar cabal cumplimiento, de acuerdo al mencionado contrato, Panam Sports, sin previo aviso, da por terminado el contrato con la ciudad sede y la organización de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027”.



El 16 de agosto de 2018, el alcalde Alejandro Char anunció que presentaría la candidatura de la ciudad para albergar los Juegos de 2027 y Panam Sports confirmó a la ciudad como la sede principal el 16 de junio de 2021, pero el momento por el que pasan las jutas no es el mejor.



“Para mayor claridad, la fecha límite en el cual los incumplimientos enlistados a continuación deben ser cumplidos en su totalidad, es a más tardar el 29 de octubre de 2023, que es dentro 60 días a partir de la fecha de hoy (jueves)”, precisó Panam Sports.



Astrid Rodríguez, Ministra del Deporte, le confirmó a EL TIEMPO en junio pasado que la decisión de la realización de los Juegos Panamericanos estaba en manos de Gustavo Petro.



“Nos toca poner todo en términos reales. Es un evento de país y hay que pensar en todo eso. Es importante. El Presidente es el que tomará la decisión”, dijo Rodríguez en esa ocasión.



(Einer Rubio y Santiago Buitrago: etapón, gran recuperación en la Vuelta a España)

(Video: árbitro salva vida de jugador que no respiraba (imágenes sensibles)





Deportes