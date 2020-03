El COI tomó una nueva decisión sobre los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) se ha dado un plazo de cuatro semanas para estudiar qué hacer con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, "incluyendo el escenario del aplazamiento", tras la crisis sanitaria mundial que ha desencadenado la pandemia de coronavirus.



Está previsto que los Juegos Olímpicos se disputen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre. "La suspensión no está en la agenda", indicó el COI en un comunicado tras una reunión de su Ejecutiva encabezada por el presidente Tomas Bach.

Estos escenarios se relacionan con la modificación de los planes operativos existentes para que los Juegos avancen el 24 de julio de 2020, y también para los cambios en la fecha de inicio de los Juegos. Este paso permitirá una mejor visibilidad del desarrollo rápidamente cambiante de la situación de la salud en todo el mundo y en Japón. Servirá como la base para la mejor decisión en interés de los atletas y todos los demás involucrados.



Por un lado, hay mejoras significativas en Japón, donde la gente da una cálida bienvenida a la llama olímpica. Esto podría fortalecer la confianza del COI en los anfitriones japoneses de que el COI podría, con ciertas restricciones de seguridad, organizar los Juegos Olímpicos en el país, respetando su principio de salvaguardar la salud de todos los involucrados.



Por otro lado, hay un aumento dramático en los casos y nuevos brotes de COVID-19 en diferentes países en diferentes continentes. Esto llevó a la JE a la conclusión de que el COI debe dar el siguiente paso en su planificación de escenarios.



Una serie de lugares críticos necesarios para los Juegos ya no podrían estar disponibles. Las situaciones con millones de noches ya reservadas en hoteles son extremadamente difíciles de manejar, y el calendario deportivo internacional para al menos 33 deportes olímpicos tendría que adaptarse. Estos son solo algunos de muchos, muchos más desafíos.



Por lo tanto, además del estudio de diferentes escenarios, necesitaría el pleno compromiso y cooperación del Comité Organizador de Tokio 2020 y las autoridades japonesas, y de todas las Federaciones Internacionales (IF) y los Comités Olímpicos Nacionales (NOCs). También requeriría el compromiso y la colaboración de los organismos de radiodifusión titulares de derechos (RHB) y nuestros patrocinadores de los principales socios, como parte de su continuo y valioso apoyo al Movimiento Olímpico, así como la cooperación de todos los socios y proveedores de los Juegos. y contratistas. Es en este espíritu del compromiso compartido de las partes interesadas olímpicas con los Juegos Olímpicos, y en vista del deterioro de la situación mundial, que el EB del COI ha iniciado hoy el siguiente paso en la planificación de escenarios del COI.



El COI, en plena coordinación y asociación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio, comenzará discusiones detalladas para completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación de salud mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo El escenario de aplazamiento. El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas, y aprecia enormemente la solidaridad y la asociación de los CON y los IF para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos.



El EB del COI enfatizó que la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto, la cancelación no está en la agenda.



Después de la reunión de EB, el presidente del COI, Thomas Bach, escribió hoy a la comunidad mundial de atletas para proporcionarles una explicación del enfoque del COI.



En la carta, Bach declaró una vez más que salvaguardar la salud de todos los involucrados y contribuir a contener el virus es el principio fundamental, y dijo: “Las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluida la organización de los Juegos. El COI quiere ser parte de la solución . Por lo tanto, lo hemos convertido en nuestro principio principal para salvaguardar la salud de todos los involucrados y contribuir a contener el virus. Deseo, y todos estamos trabajando para esto, que se cumpla la esperanza que han expresado tantos atletas, CON y FI de los cinco continentes: que al final de este túnel oscuro todos estemos pasando juntos, sin saber cuánto tiempo es, la llama olímpica será una luz al final de este túnel ".



