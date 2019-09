Bronce de Ximena Restrepo, ¿el mejor resultado olímpico de Colombia?

El deporte colombiano ya cuenta con 28 medallas ganadas en la historia de los Juegos Olímpicos, de las cuales cinco han sido de oro, nueve de plata y 14 de bronces.

Pero la gran polémica se genera cuando se hace la pregunta: ¿Cuál de todas esas medallas ha sido la más importante?



Muchos se ha hablado del tema, pero lo cierto es que no hay acuerdo común. Algunos valoran los oros, pues es el premio del atleta que logró el primer lugar, pero no siempre esa es la gran razón, pues hay que analizar la magnitud del deporte, su influencia mediática, la dificultad que se tiene y la importancia de la disciplina en la que se consigue el metal.



María Isabel Urrutia (2000), Mariana Pajón (2012 y 2016), Caterine Ibargüen (2016) y Óscar Figueroa (2016) han sido los medallistas de oro. Pajón ha obtenido el primer lugar en dos ocasiones consecutivas.

María Isabel Urrutia, oro en las pesas en los Olímpicos del 2000. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Helmut Bellingrodt, en tiro deportivo, es el único colombiano que cuenta con dos metales de plata, de los nueve que se han logrado. Y de los 12 terceros puestos hay uno que sobresale: el de Ximena Restrepo en los 400 metros planos.



El tema toma auge, pues Restrepo ha sido nombrada, este miércoles, como la primera mujer que ocupará el cargo de primera vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo.



No es significativo que llegue a este cargo, lo es también porque su medalla en los Olímpicos de Barcelona 1992 es uno de los resultados claves del deporte nacional, incluso, para muchos, es la medalla olímpica más importante, por encima de los oros y las platas. ¿Por qué?



El atletismo es el llamado deporte base. En los Juegos Olímpicos es el más atractivo, es el que genera más entradas, el más visto en el planeta, más países quieren ver por televisión las jornadas.



Es el deporte que más ha contado con estrellas: Jesse Owens, Yelena Isinbayeva, Usain Bolt, Carl Lewis, Marion Jones, Ben Jhonson, para solo nombrar cinco.



Colombia, además de Restrepo, cuenta con un oro y una plata de Caterine Ibargüen en salto triple, algo importante, pero no como los 400 metros planos.



Las competencias de velocidad son las más atractivas de los Olímpicos. El mundo entreno quiere ver las finales de la pista, las de velocidad: los 100, 200 y 400 metros son un espectáculo, la gente en el estadio no les pierden la pista, mientras que las pruebas de campo, por ser de largo aliento y de varios intentos, pasan a un segundo plano.



El estadio Olímpico de Barcelona, lleno, vio cómo Restrepo ganó el bronce, una medalla que perdura en la memoria de los aficionados, por encima de los oros de las pesas y el BMX, deportes que no tienen el mismo seguimiento, acompañamiento y afición que el atletismo de velocidad.

Mariana Pajón, oro olímpico en 2012 y 2016. Foto:



La polémica se abre. Sin duda que los oros de Urrutia, Figueroa y Pajón son excelentes resultados, pero el bronce de Ximena Restrepo en Barcelona es la medalla técnica más importante de la historia olímpica colombiana. ¿Cree lo mismo?



Las medallas



Oros

María Isabel Urrutia (2000)

Mariana Pajón (2012 y 2016)

Caterine Ibargüen (2016)

Óscar Figueroa (2016)

Oscar Figueroa, oro en los Olímpicos del 2016. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Platas

Helmut Bellingrodt (1972)

Helmut Bellingrodt (1984)

Diego Salazar (2008)

Leidy Solís (2008)

Caterine Ibargüen (2012)

Rigoberto Urán (2012)

Óscar Figueroa (2012)

Yuri Alvear (2016)

Yuberjen Martínez (2016)



Bronces

Alfonso Pérez (1972)

Clemente Tojas (1972)

Eliécer Julio (1988)

Ximena Restrepo (1992)

María Luisa Calle (2004)

Mábel Mosquera (2004)

Jackeline Rentería (2008)

Jackeline Rentería (2012)

Yuri Alvear (2012)

Carlos Oquendo (2012)

Óscar Muñoz (2012)

Luis J. Mosquera (2016)

Carlos Ramírez (2016)

Luis J. Mosquera (2016)



