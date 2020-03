Nadador olímpico y la idea de entrenar en una piscina improvisada

Marcelo Chierighini es uno de los nadadores de Brasil más importantes, ha obtenido medallas en los Mundiales y ha tomad parte en los Juegos Olímpicos.

Chierighini, a pesar de que los Olímpicos ya no se realizarán en el 2020 y sí en el 2021, pues no deja de entrenar.



En su casa, ha implementado una manera diferente para no perder la forma. Hace parte de los atletas que aplican normas, así el gobierno de su país no lo haga, para evitar contagiarse del nuevo coronavirus.