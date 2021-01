Éider y Montaña, triunfos colombianos en Portugal 

Los colombianos Éider Arévalo y Leonardo Montaña ganaron sus respectivas competencias del nacional de Marcha de Portugal, en 20 y 35 km, respectivamente, que se llevó a cabo este domingo.

Montaña fue el primero con tiempo de 2 h 37 min 05 s, guarismo que se convierte en nueva marca nacional, tras batir el registro de James Rendón de 2 h 38 min 11 s.



Le puede interesar: (¡Mucha fuerza! Así son las sesiones de recuperación de Nairo)



Leonardo Montaña ya tiene marca para los Olímpicos en los 20 km, pero su meta s estar en la competencia de los 50 km, por lo que seguirá buscando el registro mínimo exigido.



Arévalo, por su parte, ganó la carrera de los 20 km, que en principio no estaba en el plan, pero la organización dio el aval de hacer.

​

El marchista colombiano logró la victoria con tiempo de una hora 22 minutos 04 segundos.



Arévalo no competía desde los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 y luego se fracturó la cvlavícula, antes de Mundial de Doha.



Éider Arévalo no tiene marca para Olímpicos y, por ahora, deberá esperar la actualización del escalafón mundial para saber cómo queda.



Sin embargo, el registro de Portugal le da tranquilidad para seguir preparándose en busca del registro mínimo para Tokio.





En la misma carrera tomó parte Esteban Soto, que logró terminar con tiempo de una hora 25 minutos 51 segundos.



El equipo colombiano seguirá concentrado en Portugal por estos días.



Deportes