Éider Arévalo: 'Así gané el cupo a los Olímpicos'

Desde la mañana estaba enfocado en la competencia. Descanse muy bien en la noche, me sentí descansado para afrontar la competencia.

Estaba muy emotivo al ver a Diego y a Jorge hacer la marca para Juegos Olímpicos en 50 km. Se me salieron las lagrimas.



Luego alisté la hidratación, me sentí motivado por haber visto a mis compañeros hacer la marca. Al llegar al circuito, empezó a nevar y estaba emocionado pues era la primera vez que veía nevar y estaba preparado para el frío.



Al iniciar el calentamiento empecé a escuchar música activa para sentirme pletórico antes de salir a competir.



Al llegar a la línea de partida me decía, Estoy listo para la batalla. Al iniciar la prueba salí muy enfocado a marchar. Al pasar el primer kilómetro pasamos muy lento y de ahí en adelante empezamos a aumentar el ritmo, donde ya empezamos a pasar a 4 minutos por kilómetro. Que era un poco más del tiempo estimado del plan.



Sin embargo, vi que el lote llevaba el ritmo y me empecé a ubicar atrás dejándome llevar por ellos.



Me sentía incómodo, pero al pasar el kilómetro 5, me empecé a sentir mucho mejor y más tranquilo en el lote.



En el km 5 ya empecé a buscar ritmo de 4 minutos por kilómetro. De ahí en adelante pasaron algunos mexicanos y me llevaron el ritmo, entonces me dediqué solamente a seguirlos y a estar tranquilo.



Llegó el kilómetro 6 pensando en “ser un lobo calmado”. Al pasar por el kilómetro 10 subieron el ritmo y se me empezó a dificultar seguirlo. Me dediqué a mantener los 4 minutos por km.



En el km 12 seguía el ritmo y me sentía tranquilo, sentía que podía subir el ritmo después del km 15. Fernando (Lépez, el entrenador) me decía que podía aumentarlo a mi gusto. Sin embargo, sabía que debía tener prudencia porque aún quedaban kilómetros por recorrer.



En este momento pasé adelante porque me sentía bien y porque quería mantener el ritmo a 4 minutos por kilómetro.



Al llegar al km 14 ya casi estaba a punto de aumentar el ritmo y me sentía muy bien. En el km 14 seguía adelante en el lote acelerando y al llegar al km 15 empecé a aumentarlo más.



Al aumentar el ritmo no me sentí muy bien. Un mexicano y un guatelmalteco se empezaron a ir.



Luego un sudafricano me alcanzó y me empecé a sentir quedado y fuera de las medallas. Fernando me decía que estuviera concentrado en nuestro objetivo, hacer la marca para Juegos.



En el km 16 empecé a sentirme sin energía para continuar el ritmo. Al pasar la vuelta me di cuenta que pase en 4:05 y eso me preocupo y volví a aumentar el andar para mantener la marca. Solo pensaba en hacer la marca para Juegos Olímpicos.



En el km 18 ya me empecé a sentir con energía y aumenté el ritmo para ya empezar a rematar. En este km alcance al guatemalteco y al cogerlo aumente el ritmo muy fuerte ya cuando estaba en el último km.



Fernando me dijo “puede ser segundo”. Y empecé a aumentar la cadencia como un animal respirando muy fuerte. Seguí acelerando y empecé a ver que estaba alcanzando al mexicano que iba adelante.



En la última curva aumente muy fuerte el ritmo para hacer el remate final respirando aún más fuerte casi gritando como un animal.



Así termine los últimos metros, a tan solo un segundo del mexicano. Al llegar empecé a llorar y emocionado porque acababa de hacer la marca para juegos. Fercho me abrazó muy fuerte felicitándome. Lo abracé muy fuerte y le agradecí por todo lo que hace por nosotros.



Me quede sentado llorando e imaginándome en Tokio. Gracias señor por este día tan maravilloso. Acabé de dar un paso más.



“Aunque sientas desmayar, hay algo ahí dentro de ti, que hace que puedas sacar energía y convertirte en un animal. Esa es la energía de Dios”.



Éider Arévalo

Para EL TIEMPO