Egan, un estímulo para el ciclismo de pista en los Panamericanos

Ya está cerca el comienzo del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y el seleccionado colombiano entrena en el velódromo de la Unidad Deportiva La Videna, sin presión y más bien impulsados por el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia.

Cada uno de los ciclistas, los técnicos y hasta los mecánicos y masajistas sienten el ‘empujón’ del magno triunfo del ciclista de Cundinamarca en la mejor carrera del planeta.



“Eso nos ha servido para sentirnos con más ánimo. Es como un impulso. Se siente uno con alas de pedalear”, le dijo a EL TIEMPO la velocista Martha Bayona.



Este jueves arrancan las pruebas en las que el pedalismo nacional tiene esperanza de entrar en el medallero.



“Así como todos los colombianos estuvieron pendientes de lo que hizo Egan, nosotros en la delegación no nos perdimos las etapas y eso es un plus distinto”, señaló Jhon Jaime González, el técnico de la velocidad.



Y es que la victoria de Bernal los pone felices. La cuarteta de la persecución, los velocistas y toda la delegación se siente orgullosa de lo que pasó.



“Uno va por la Villa Panamericana y la gente sabe que uno es ciclista y lo saludan, lo felicitan. Lo de Egan es maravilloso y nosotros queremos dejar eso en la pista de madera, con resultados”, precisó Bayona.



El italiano Cristiano Valoppi es el entrenador del medio fondo. Llegó este año a poner orden y también se refirió a la hazaña de Bernal.



“Eso nos sirve mucho porque los ciclistas se sienten identificados con ese título. Todos pedalean, uno en la pista, otros en la ruta y casi todos en ambas modalidades.

No me extraña lo que pasó, la mayoría de los campeones hacen pista”, precisó Valoppi.



Los pisteros esperan cumplir en la madera con medallas para que se siga identificando al ciclismo colombiano como uno de los más ganadores en el mundo.



“Eso esperamos, ganar medallas para ratificar nuestro nivel”, precisó Santiago Ramírez.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel