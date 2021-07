Novak Djokovic jugará en los Olímpicos de Tokio 2020

Novak Djokovic, número uno del tenis masculino mundial, anunció este jueves que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no estarán sus dos grandes rivales históricos, Roger Federer y Rafa Nadal, que renunciaron a acudir a la cita nipona.



"He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos", anunció en Twitter el jugador de Belgrado, que ha sido el vencedor en los tres torneos del Grand Slam hasta ahora disputados en 2021 (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon). "Para mí, jugar para Serbia siempre ha supuesto una alegría y motivación especial. Me esforzaré al máximo para haceros felices. Vamos", añadió.





Djokovic (34 años) había dejado planear la duda sobre su presencia en los Juegos Olímpicos debido a las restricciones sanitarias contra el covid-19, llegando a decir el pasado domingo, justo tras ganar al italiano Matteo Berrettini en la final de Wimbledon, que las opciones estaban "50-50".



En los Juegos Olímpicos, Djokovic buscará el oro en un cuadro individual masculino con varias bajas. Además de Federer o Nadal, también el austríaco Dominic Thiem y el australiano Nick Kyrgios han anunciado su renuncia.



Las autoridades japonesas aplican medidas sanitarias drásticas para los Juegos Olímpicos, que comienzan el 23 de julio. Casi todas las competiciones serán a puerta cerrada, sin público en la grada, y los deportistas, sometidos a una cuarentena estricta, no están autorizados a acudir con su familia.



- 'Golden Slam' -

Tras ganar los tres primeros torneos del Grand Slam de este 2021,

Djokovic está en una buena posición para buscar el llamado 'Golden Slam' (pleno de cuatro títulos en los grandes y oro olímpico en un mismo año). Para ello tendría que colgarse la medalla de oro en Tokio y luego ganar el Abierto de Estados Unidos (30 agosto-12 septiembre). Ningún hombre ha logrado la hazaña. En mujeres, únicamente lo hizo la alemana Steffi Graf en 1988.



Djokovic ganó una medalla de bronce en individuales en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, donde fue derrotado en semifinales por Nadal, que luego consiguió el oro. En el duelo por el bronce, el serbio venció al estadounidense James Blake. En Londres-2012 fue el abanderado de Serbia en la ceremonia de apertura, pero volvió a perder en semifinales, esa vez ante el británico Andy Murray.



En el partido por el bronce fue esa vez derrotado, por el argentino Juan Martín Del Potro. El propio Del Potro le eliminó cuatro años más tarde en primera ronda del torneo de los Juegos de Rio-2016. Este año 2021 está siendo en lo deportivo espectacular para Djokovic.



El título que acaba de conquistar en Wimbledon es el vigésimo del Grand Slam en toda su carrera, lo que le permitió alcanzar el récord que hasta ahora compartían Federer y Nadal.



En el cuadro femenino, Tokio se verá privado de varias jugadoras que también han anunciado que no estarán en el torneo, como el caso de la estadounidense Serena Williams o de los conocidos este jueves de la alemana Angelique Kerber y la bielorrusa Victoria Azarenka. La campeona de Rio-2016, la puertorriqueña Mónica Puig, se perderá la cita por lesión.



AFP