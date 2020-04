Juegos Olímpicos de 2021 no están seguros de realizarse

Toshiro Muto, presidente ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló que las justas están en duda, incluso, para las fechas del 2021, como fueron reacomodados para el 23 de julio y el 8 de agosto.

No creo que nadie pueda decir si será posible tenerlo bajo control en julio próximo o no. Ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara”, dijo el directivo en CNN.

Y agregó: "Creo que en lugar de pensar en planes alternativos (…) la humanidad debería unir toda su tecnología y sabiduría para trabajar duro, de modo que puedan desarrollar tratamientos, medicamentos y vacunas”.



“Hemos tomado la decisión de posponer los Juegos un año, por lo que esto significa que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para preparar los Juegos”, sentenció.



