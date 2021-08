¡Bronce para Colombia! Diego Dueñas repite medalla y sigue creciendo

Diego Dueñas llegó a rechazar el deporte. Comenzó como patinador y un accidente le cambió su vida. Hoy compite contra todo y contra todos: ya fue bronce paralímpico en Río 2016 y este viernes logró repetir, en la prueba de persecución individual, categoría C4, tras vencer al irlandés Ronan Grimes.



(Lea también: Mayerli Buitrago, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos).

De 31 años y nacido en Bogotá, tuvo una carrera de ocho años en el patinaje, que comenzó en el club Bacatá y que se frenó abruptamente.

¡Otra más!



Diego Dueñas se quedó con el bronce en su carrera por los 4000 MTS persecución individual categoría C5.



Su tiempo fue de 4:35.607 y suma su segunda medalla paralímpica después de Río 2016. ¡Felicidades @DiegoDuenasG ! #imPARAblesEnTokio 🐆 pic.twitter.com/d8FWx3oSZd — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) August 27, 2021

“Fue un campeonato nacional en el 2007, en Medellín. Corría la carrera por puntos. El patinaje es un deporte de mucha fricción. Sufrí una caída y como el escenario estaba en obra negra, salí disparado hacía unos tubos que estaban expuestos. No había acrílico, nada que soportara la caída, me fui contra los tubos y me fracturé las dos piernas terminando con la lesión”, le explicó Dueñas a EL TIEMPO en 2015.



El accidente le dejó secuelas. Quedó con una lesión del nervio ciático poplíteo de la pierna izquierda. “Esto no me permite tener ni movilidad ni sensibilidad de la rodilla hacia abajo”, explicó.



(De interés: Oro, récord mundial y un bronce para Colombia en la jabalina de Tokio).



Con apenas 17 años, Dueñas tuvo que superar una gran frustración. “Sentía un total rechazo al deporte. Más que odio, tristeza. Se acabó mi mundo en ese momento. No quería volver a saber del deporte”, recordó.



Sin embargo, su familia (en especial, sus padres, Martín Dueñas y Laudice Gómez) le dio ánimo y comenzó a probar con la bicicleta. Poco a poco le volvió a encontrar el gusto al deporte.



Su primer gran momento en el ciclismo fue en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara, en 2011, cuando ganó medalla de plata en la contrarreloj individual y bronce en persecución individual. Luego vino el bronce en Río y fue primero en el escalafón mundial de la UCI en 2019.



(Siga leyendo: Nelson Crispín: así fue la hazaña que logró en los Paralímpicos).



“Hay miles de deportistas que quieren ir a unos Juegos Paralímpicos. Muchos quieren estar la final y ser medallistas, y muy pocos podemos lograrlo. Es algo único, increíble. Es el mayor logro que he tenido en mi carrera deportiva. Ser medallista Paralímpico me abrió muchísimo la mente a nivel deportivo”, dijo Dueñas en una entrevista para la página del Comité Paralímpico Internacional.

Más noticias

Morder la medalla, una tradición para satisfacer a las cámaras



‘Son muchos años trabajando por esta medalla’: Crispín



REDACCIÓN DEPORTES