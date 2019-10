¡Gran reflexión! Colombianos explicaron por qué no ganaron el 4x400

La ilusión con la que llegaron Jhon Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís y Anthony Zambrano a la final de los 4x400 del Mundial de Atletismo de Doha fue bastante alta. El solo hecho de estar en la pelea por una medalla era un mérito grande, pero se quedaron sin una medalla, al terminar en el cuarto puesto.

No fue una derrota, pero quedaron con el sinsabor de que se pudo llegar al podio y conseguir un metal histórico para Colombia en el Mundial.



"Contentos por lo que hemos hecho. Gracias a Dios por este recorrido. Fue una pelea muy dura. Perdimos con una marca que ha sido campeones del mundo, eso nos motiva para seguir luchando. Tenemos un paso que son los Olímpicos", reconoció Perlaza.



Por su parte, Palomeque afirmó lo entregaron todo durante la prueba, lucharon y se esforzaron y, aunque con las manos vacías, lograron una marca nacional con el tiempo de 2:59:50.

"Me siento muy feliz, porque en este regreso no fui 11, quedé cuarto. Soy de los cinco más rápido del mundo, me siento contento por ello, pero no satisfecho, queríamos subir al podio y se luchó, se peleó, pero no nos alcanzó. Somos cuartos no con una marca cualquiera, sino con una marca nacional", comentó.



Finalmente, Solis les envió un mensaje a todas las personas que los estuvieron apoyando. "Están todos pegamos y recibimos muchos mensajes de apoyo. Te amo, hijo. Se la quiero dedicar a él, ha sido la mejor de mi competencia. Saludos a todo el Valle, que siempre me han apoyado".



DEPORTES