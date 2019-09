‘Se dio el resultado que esperábamos’, Mercedes Pérez

Mercedes Pérez le dio la cuarta medalla a la delegación colombiana, que disputa el mundial de pesas en Tailandia, tras su tercer lugar en envión de los 64 kilos.

“Se dio el resultado que se esperaba. Venía de un lumbago en la espalda, pero me sentí bien y logré la medalla que tanto quería”, le dijo Pérez a EL TIEMPO.



Y agregó: “Esto me dice que vamos bien para los Juegos Olímpicos de Tokio. Quedé a dos kilos del bronce en total, pero en Tokio puedo ganar porque no irán todas las competidoras que tuve acá en Tailandia”.



En arranque, Pérez logró el quinto puesto con 106 kilos, mientras que su compatriota Natalia Llamosa fue séptima con 102 kg.



“Fui quinta con 106 kilos y me daja satisfecha. Rompí tres veces la marca panamericana y con eso estoy tranquila”, señaló.



Ya en envión,

“Complementé para conseguir el bronce. Es el movimiento en el que mejor vamos los colombianos y me hice fuerte allí”, precisó.



Pérez tendrá, ahora, un Gran Prix de Pesas en Perú y espera consolidarse en el escalafón de su categoría, en el que ocupa el cuarto puesto.



Una vez bajó ganó la medalla levantó el brazo derecho al cielo y volvió a pensar en su hermano.



“Primero la gloria es para Dios y luego le dedico esta medalla a mi hermano, Jaír, quien en el cielo estará feliz porque no le he fallado”, comentó la medallista.

Pérez perdió a su hermano este año, quien falleció de un infarto y siempre que va a levantar lo invoca.



“Siempre digo Yayo, así le decía a mi hermano que hoy no está. Es simplemente eso, no es un idioma extraño, son palabras y frases que significan mucho para mí”, precisó la pesista colombiana.



