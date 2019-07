‘Ha sido el oro más difícil en los Juegos’: Clara Juliana Guerrero

Clara Juliana Guerrero fue le encargada de salvarle un día complicado a la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, pues este martes el elenco nacional se iba en blanco en cuanto a medallas de oro se refiere.

La esperanza recayó en las bolicheras, en Guerrero y en la ibaguereña María José Rodríguez, quienes en la tarde, en una sola línea, se jugaban el paso a la final con el equipo mexicano.

Guerrero salió adelante y fue por el oro, Rodríguez perdió y se quedó con el bronce.

En la finalísima, la quindiana se midió a Aseret Zetter, a quien venció 198-178 para colgarse el metal dorado.



“Cometí algunos errores en el comienzo de la semifinal y final, pero me acomodé en los lanzamientos, cambie de ritmo y logre mejorar en la

Marcha”, dijo Guerrero.



Y agregó: “Fue bien complicado porque me sentí apretada. Pude salir de ese difícil momento y me relaje un poco”.



Guerrero llegó al bolo hace 28 años y ya completó el número 22 con el combinado nacional.



“Eso me hace feliz, pero ganar lo es más. Este oro fue duro, durísimo. Venía de ganar en parejas con Rocío Restrepo en Canadá, pero quería este para seguir bañada en oro”, indicó.



Vive en Austin, Texas, Estados Unidos. Ya está casada y es una de las figuras del circuito estadounidense.



“Fui bronce en el 2003 en individual, luego en dúo con Sara Vargas ocupamos el tercer opuesto y fui oro en Canadá. Por eso la meta era ganar en Lima y lo conseguí”, añadió.

Clara Juliana Guerrero le dio a la delegación el octavo metal preciado, en un día que era negro para la delegación, pues fueron escasa las finales.



A la media noche de este martes, Guerrero y Rodríguez cogieron un avión para desplazarse a Estados Unidos, donde seguirán entrenando en busca de otras citas del ciclo olímpico.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel