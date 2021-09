Daniel Serrano se va de Tokio con un oro, una plata y dos bronces

Carlos Daniel Serrano logró la medalla de bronce en los 50 metros mariposa S7 y terminó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El santandereano se va de la competencia con el objetivo cumplido, tras obtener una medalla de oro, otra de plata y dos terceros puestos.



Le puede interesar: (Laura González gana medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020)



“Agradecido con todos los que me han apoyado. Logramos superar lo de Río de un oro, una plata y un bronce, acá fueron un oro, una plata y dos bronces, eso me dice que se ve el trabajo”, señaló Serrano



Y agregó: “El certamen fue muy duro, difícil. Mis contrincantes mejoraron mucho, pero me siento feliz y orgullosos de mis logros. Superar lo del 2016 me hace sentir que he logrado mis objetivos”.



Colombia tiene un botín de tres oros, siete platas y 13 bronces en las justas de Tokio.



Deportes