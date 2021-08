Daniel Restrepo y Sebastián Morales, a la semifinal de clavados

Los colombianos Daniel Restrepo y Sebastián Molares clasificaron a la semifinal de la prueba del trampolín de 3 metros, en las competencias de los clavados de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Restrepo y Morales tuvieron la opción de buscar el paso a la siguiente ronda, luego de lograr con éxito el puntaje necesario durante las seis salidas al agua.



Le puede interesar: (Mariana Pajón regresa al país con una merecida medalla de plata).



Daniel Restrepo logró su casilla con 411,50 puntos, mientras que su compatriota consiguió la casilla con 400 unidades.



El primer objetivo era estar dentro de los 18 mejores de los Juegos Olímpicos y ya lo cumplieron Daniel Restrepo y Sebastián Morales, luego de finalizar los seis primeros saltos en las posiciones 14 y 15, respectivamente.



“Estoy muy feliz, aunque sí estaba un poco nervioso al comienzo, pero luego fui aflojando, ya más tranquilo y metido en la competencia, para lograr este primer paso que era llegar a la semifinal, ahora se vale soñar. Tuve saltos muy buenos, alguno se mes escapó un poco, ahora hay que afinar detalles y seguir con tranquilidad”, aseguró Restrepo.



El campeón de los Juegos Panamericanos y campeón olímpico de la juventud, Daniel Restrepo, finalizó la prueba con 411.50 puntos, en la casilla 14, mientras que el finalista de Rio 2016, Sebastián Morales, se ubicó decimoquinto con 400.85 puntos.



“Estamos en la semifinal olímpica una vez más, eso me llena de mucho orgullo, porque he trabajado muy fuerte para esto. Siento que la preliminar, que es la primera competencia, siempre es difícil, porque soltando los nervios pasan cosas que usualmente no pasan, pero estamos contentos y mañana será otro día”, explicó Morales.



Este martes 3 de agosto, desde las 10:00 de la mañana de Tokio y las 8:00 de la noche del lunes 2 de agosto de Colombia, Sebastián y Daniel buscarán su lugar en la final, a la que clasifican los 12 mejores, luego de seis nuevos saltos.



Le puede interesar: (¡Vuelve Simone Biles! Estará en la final de barra)



Deportes

#Tokyo2020 #JuegosOlimpicos



Daniel Restrepo (14°) y Sebastián Morales (15°) están en semifinales de Clavados Trampolín! pic.twitter.com/cuXpluS7i0 — Alex Datos (@AlexDatos2) August 2, 2021

Deportes

Más noticias