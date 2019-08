Daniel Martínez vuelve a una crono, tras su accidente

El pasado 4 de junio fue un día malo para el ciclista colombiano Daniel Martínez, quien se cayó en un entrenamiento, se fracturó el escafoides de la mano derecha y el pulgar de la izquierda, fue operado y se perdió el Tour de Francia.

Martínez regresa este miércoles a la competencia y lo hace en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en la que aspira a colgarse una medalla.



El ciclista del equipo Education First vuelve, tras su incapacidad y no se sabe aún en qué nivel está, pues no ha sido fácil la recuperación.



En su palmarés figuran victorias al reloj importantes. Es el actual campeón nacional de la modalidad, en la que venció a Miguel Ángel López y en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco este año fue segundo, detrás de Maximilian Schachamann.



De igual manera, se impuso en la etapa reina de la París-Niza que ganó su compatriota Egan Bernal, pero es una gran incógnita su nivel, luego de la operación tras el accidente.



“Nosotros queremos disputar la medalla. Logramos traer a Daniel para que nos ayude a eso y confío en que nos puede colaborar”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Mario Jaramillo, el seleccionado colombiano de ruta.



Y agregó: “El viento ha pegado de cola, así que eso nos puede ayudar, pero es para todos. Daniel viene bien y vamos a ver cómo nos va. Viene de una lesión y ojalá tenga un buen día en la competencia de 34 km”.



Daniel Martínez alista maletas para irse a Europa. En la idea del equipo está que dipute la Vuelta a España y esta crono de los Panamericanos puede ser el punto de partida para saber sus condiciones.



El año pasado, Martínez fue segundo en el Nacional contrarreloj detrás de Bernal y es conocido en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, por sus condiciones al reloj.



Brandon Rivera será el otro cronoman de Colombia, mientras que en las damas Jéssica Parra y Lina Rojas.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel