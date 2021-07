‘Me amarré porque temí que me fuera a cansar’: Salcedo

Cristian Salcedo perdió en su primer combate de los 91 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio con el cubano Dainier Peró.

“Me amarré tenía que me fuera a cansar, no solté por estar pensando en eso”, dijo Salcedo a Caracol Sports.



La verdad es que en ningún asalto Salcedo fue adelante, fue temeroso, no fue a la ofensiva y su rival pegó, marcó los puntos necesarios para convencer a los jueces que fue el mejor.



“Cero y van tres, esperaba que esta fura, pero fue el mejor y lo di todo, no se pudo. Toca corregir para poderlo derrotar", concluyó.



