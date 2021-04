Primer país que renuncia a los Olímpicos por la pandemia

Corea del Norte ha anunciado no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancarán en la capital nipona en julio de cara a "proteger" a sus deportistas de posibles contagios de COVID-19

La decisión se ha conocido mediante una publicación realizada a última hora del lunes en la página web del Departamento de Deportes norcoreano que informa de los resultados de la asamblea del Comité Olímpico del país asiático celebrada el 25 de marzo en la que se adoptó dicha resolución de no enviar atletas a los JJOO.



"En la asamblea general, el Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) decidió no participar en los trigésimo segundos Juegos Olímpicos de cara a proteger a los atletas de la crisis sanitaria global causada por una maligna infección viral", explica la nota.



El texto explica la decisión en el último párrafo de la pieza y no añade más detalles al respecto.



A raíz de esta reunión del Comité Olímpico norcoreano celebrada el pasado 25 de marzo y publicitada por los medios de propaganda del régimen muchos expertos sospechaban que Pionyang cancelaría su participación en los Juegos en base a su estricto sistema de cuarentena y aislamiento.



El nivel extremo de reclusión activados para evitar la propagación del virus ha llevado a la suspensión casi total de los intercambios comerciales con China (de quien Corea del Norte compra el 90 por ciento de sus importaciones), haciendo temer por la escasez de productos básicos, y ha llevado a la mayoría de diplomáticos a abandonar el país.



El Gobierno surcoreano esperaba que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que

arrancarán el 23 de julio, fueran un escenario para reactivar el diálogo con su vecino, en un momento marcado por el distanciamiento diplomático en la península y por el estancamiento del diálogo sobre desnuclearización con EE.UU.



"Teníamos la esperanza de que los JJOO pudieran servir como una oportunidad para lograr avances en la reconciliación y la cooperación intercoreana y para imponer la paz en la península coreana. Es una decepción que esto se haya vuelto improbable debido a la COVID-19", explicó en rueda de prensa un portavoz del Gobierno sureño.



Será la primera vez que Corea del Norte no participa en unos Juegos de verano desde los de Seúl en 1988, los cuales Pionyang instó entonces a boicotear. Aunque ambos países siguen técnicamente en guerra desde el conflicto que los enfrentó en los cincuenta, en ocasiones han logrado presentar equipos conjuntos y desfilar bajo una bandera unificada, la última vez en los Juegos de Invierno de PyeonChang, celebrados en territorio surcoreano en 2018.



EFE